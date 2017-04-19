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07:15 (мск), источник: Sputniknews.kz

Разработка новых месторождений начинается в Костанайской области

АСТАНА, 19 апр — Sputnik. Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» ищет потенциальных реализаторов новых месторождений полезных ископаемых, пишет региональное издание «Алау».

Источник: Sputniknews.kz

Всего планируется разработать 28 месторождений полезных ископаемых. Бизнесменам предлагают добывать молибден, вольфрам, медные руды, бокситы и подземную воду. Однако, как отмечают в СПК «Тобол», добыча на данный момент доступна лишь по шести месторождениям, а 22 необходимо разведать.

«Шесть проектов находятся на стадии разрешения на совместную передачу. Большая часть — это проекты, реализуемые совместно с Евразийской группой. Также в скором времени мы ожидаем подписание контракту на разведку бокситов на месторождении “Коктал” в Ауеликольском районе», — сообщил директор департамента разработки и управления проектами СПК «Тобол» Адильбек Султанов.

По 12 проектам известна предварительная стоимость — 129 миллиардов тенге. Среди проектов значатся установка комплекса глубокой переработки угля, строительство комплекса по производству синтетического топлива и строительство ТЭС на основе бурого угля, возведение фабрики по обогащению медного концентрата. Инвесторам предлагают вложить более 2 миллиардов долларов.

«Проекты по переработке бурых углей планируется реализовывать на базе нашего совместного предприятия ТОО “Торгай энерджи груп”, в котором СПК участвует контрактом на добычу угля, а партнер — денежными средствами. Контракт рассчитан на добычу в течение 45 лет. Месторождение “Кушмурун разрез № 2” расположен в Аулиекольском районе. Его запасы составляют более 1 миллиарда тонн», — продолжил Адильбек Султанов.

Как отмечают специалисты СПК «Тобол», проекты недропользования долгосрочные и капиталоемкие. Только для получения контракта требуется около полутора лет. При этом окупаются проекты тоже долго, поэтому инвесторы с осторожностью решаются на работу с ними. При этом именно добыча полезных ископаемых сможет повысить доходы региона в разы и трудоустроить большое количество человек.

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