Застрявшие на судне в Намибии российские моряки просят помочь им вернуться домой
На его борту остаются капитан из Китая и 13 россиян из Приморья, им уже около двух месяцев не выплачивают зарплату, и работы у них нет.
На его борту остаются капитан из Китая и 13 россиян из Приморья, им уже около двух месяцев не выплачивают зарплату, и работы у них нет.
Российские члены экипажа судна «Шериф» под флагом Перу, которое сейчас стоит в порту в Намибии, обратились в Международную федерацию транспортных рабочих (МФТ) во Владивостоке с просьбой помочь им вернуться на родину, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС .
«Между владельцами и фрахтователями “Шерифа” возникли
По его словам, один из членов экипажа находится на судне с прошлого года, другие меньше. Они хотят вернуться домой, но ни с кем, кроме представителя МФТ, не могут связаться. Осичанский отметил, что к решению проблемы планируется привлечь дипломатов.
«Мы буквально только что передали информацию в представительство МИД во Владивостоке. Списать людей с судна за границей достаточно сложно, а в такой стране, как Намибия, тем более», — сообщил Осичанский.