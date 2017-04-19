Застрявшие на судне в Намибии российские моряки просят помочь им вернуться домой

Российские члены экипажа судна «Шериф» под флагом Перу, которое сейчас стоит в порту в Намибии, обратились в Международную федерацию транспортных рабочих (МФТ) во Владивостоке с просьбой помочь им вернуться на родину, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС .

«Между владельцами и фрахтователями “Шерифа” возникли какие-то споры, и им не до судна. На его борту остаются капитан из Китая и 13 россиян из Приморья, им уже около двух месяцев не выплачивают зарплату, и работы у них нет. Около двух месяцев назад с судна смогли уехать восемь человек, а этих людей оставили для обеспечения безопасности судна. Они обеспечены едой, водой и топливом», — сообщил инспектор МФТ Петр Осичанский.

По его словам, один из членов экипажа находится на судне с прошлого года, другие меньше. Они хотят вернуться домой, но ни с кем, кроме представителя МФТ, не могут связаться. Осичанский отметил, что к решению проблемы планируется привлечь дипломатов.

«Мы буквально только что передали информацию в представительство МИД во Владивостоке. Списать людей с судна за границей достаточно сложно, а в такой стране, как Намибия, тем более», — сообщил Осичанский.