Перебоев больше не будет. В городе Обь заработают четыре новые котельные

Сергей БОГДАНОВ, местный житель, ждёт не дождётся, когда достроят новую котельную на его родной улице Шевченко. Раньше этот микрорайон обслуживала угольная котельная 1964 года постройки. То и дело на ней случались аварии. Несколько лет назад котельную перевели на газ, но в морозы она всё равно не обеспечивает отопление в полном объёме — оборудование старое. А недавно на ул. Шевченко построили детский сад и возводят новые многоэтажки. Теперь Сергей Богданов переживает за ребятишек. Нельзя, чтобы в детском учреждении случались проблемы с теплом.

Вкалывают роботы.

В октябре 2016 года на прошедшем в Новосибирске Всероссийском совещании «Эффективное управление ЖКХ в целях создания благоприятных условий проживания граждан» Владимир ГОРОДЕЦКИЙ, губернатор НСО, и Константин ЦИЦИН, генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ, подписали соглашение о модернизации котельных и теплосетей в НСО. Предмет соглашения — строительство четырёх газовых котельных и реконструкция 16 км теплосетей в г. Обь. Кроме того, в посёлке Маслянино при поддержке Фонда ЖКХ возведут шесть котельных и заменят около 9 км теплосетей. Объекты строят и будут эксплуатировать концессионеры на условиях государственно-частного партнёрства.

На прошлой неделе губернатор лично проконтролировал, как идут работы в Оби. «Объекты оборудованы отечественными котлами, произведёнными в Санкт-Петербурге. Строительство завершено. Сейчас ведём пусконаладочные работы. Все четыре котельные будут работать в автоматическом режиме и управляться из одной диспетчерской, — рассказал Вячеслав ЧЕРНЫХ, мастер участка котельной № 1. — Работы по благоустройству и озеленению территории после строительства тоже входят в проект».

Все котельные рассчитаны на газовое топливо. Это даст существенную экономию, поскольку голубое топливо намного дешевле угля. К тому же сжигание газа наносит гораздо меньше вреда экологии, нежели выбросы угольных теплоцентралей.

На случай перебоев с газом или поломок оборудования на каждом объекте предусмотрен резервный котёл и баки под солярку. Диспетчер сможет оперативно перенастроить работу оборудования и не допустить, чтобы люди остались без тепла, а система «разморозилась».

Что даёт концессия.

«Концессия — новая модель экономических взаимоотношений власти и бизнеса. Считаю, что она — правильная, — отметил Владимир Городецкий. — Концессионер намерен эксплуатировать смонтированное им же оборудование в течение 25 лет. Таким образом, его выгода зависит от того, насколько правильно выполнен монтаж, свое-временно ли проводят техобслуживание. А главное, концессионер будет заинтересован в полноте сборов. Значит, экономика этого объекта обойдётся без дотаций».

Два населённых пункта, включённые в программу модернизации системы ЖКХ, — знаковые для области. Оба — флагманы программы реиндустриализации экономики. Маслянинский район станет территорией опережающего развития. А город Обь — центр агломерационного проекта «Аэросити», в основе которого — развитие международного аэропорта Толмачёво.