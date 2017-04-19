Владелец «Куриной республики» Афанасенко стал банкротом

Начинается процедура реструктуризации долгов.

Ранее приставы арестовали имущество «Куриной республики» на 22 млн рублей в качестве гарантии выплаты задолженности. Аресту подверглись производственное и технологическое оборудование и пять автомобилей.

Как ранее сообщал «СуперОмск», В конце прошлого года производитель перестал сотрудничать с рядом торговых сетей, в том числе и с «Курляндией», нацелившись на расширение собственной «Куриной республики».