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07:52 (мск), источник: СуперОмск

Владелец «Куриной республики» Афанасенко стал банкротом

Вчера, 18 апреля, по решению омского арбитражного суда банкротом был признан ИП Афанасенко, владелец сети «Куриная республика», сам подавший иск о собственной несостоятельности.

Начинается процедура реструктуризации долгов.

Ранее приставы арестовали имущество «Куриной республики» на 22 млн рублей в качестве гарантии выплаты задолженности. Аресту подверглись производственное и технологическое оборудование и пять автомобилей.

Как ранее сообщал «СуперОмск», В конце прошлого года производитель перестал сотрудничать с рядом торговых сетей, в том числе и с «Курляндией», нацелившись на расширение собственной «Куриной республики».

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