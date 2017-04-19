Мировые цены на нефть опустились ниже 55 долларов

По состоянию на 9.30 по времени Астаны стоимость фьючерса эталонной марки Brent с поставкой в июне на торгах ICE опустилась на 1,1 процента, до уровня 54,7 доллара за баррель.

Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI так же снизилась, но не так значительно — на 0,1 процента, до 52,31 доллара за баррель.

Причины падения нефтяных котировок связывают с тем, что трейдеры находятся в ожидании данных Американского института нефти (API) и Министерства энергетики США о запасах «черного золота» в стране.