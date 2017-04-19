Мировые цены на нефть опустились ниже 55 долларов
Цены на нефть продолжают медленное снижение, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на данные электронных торгов.
Цены на нефть продолжают медленное снижение, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на данные электронных торгов.
По состоянию на 9.30 по времени Астаны стоимость фьючерса эталонной марки Brent с поставкой в июне на торгах ICE опустилась на 1,1 процента, до уровня 54,7 доллара за баррель.
Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI так же снизилась, но не так значительно — на 0,1 процента, до 52,31 доллара за баррель.
Причины падения нефтяных котировок связывают с тем, что трейдеры находятся в ожидании данных Американского института нефти (API) и Министерства энергетики США о запасах «черного золота» в стране.