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07:14 (мск), источник: Tengrinews

Мировые цены на нефть опустились ниже 55 долларов

Цены на нефть продолжают медленное снижение, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на данные электронных торгов.

Источник: Tengrinews

По состоянию на 9.30 по времени Астаны стоимость фьючерса эталонной марки Brent с поставкой в июне на торгах ICE опустилась на 1,1 процента, до уровня 54,7 доллара за баррель.

Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI так же снизилась, но не так значительно — на 0,1 процента, до 52,31 доллара за баррель.

Причины падения нефтяных котировок связывают с тем, что трейдеры находятся в ожидании данных Американского института нефти (API) и Министерства энергетики США о запасах «черного золота» в стране.

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