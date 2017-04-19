Какие поезда будут курсировать через новый вокзал Астаны
Утвержден перечень поездов, которые будут курсировать через новый вокзал Астаны, сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
Утвержден перечень поездов, которые будут курсировать через новый вокзал Астаны, сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
Новый вокзальный комплекс будет обслуживать 54 поезда. Из них 22 скоростных «Тұлпар-Тальго», стандартных — 16 и 16 пригородных поездов.
Накануне международной выставки «ЭКСПО-2017» будут запущены дополнительные поезда из Астаны по следующим маршрутам: Астана — Мангышлак, Астана — Атырау, Астана — Шымкент, Астана — Костанай, Мангышлак — Астана, Тараз (Джамбул) — Астана, Уральск — Астана, Караганда — Астана.
«В настоящее время совместно с акиматом Астаны прорабатывается вопрос об организации курсирования общественного транспорта, а также
Отметим, ранее министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек рассказал об уникальности нового железнодорожного вокзала в Астане. По его словам, новый объект «по объему и по качеству будет лучшим в СНГ».
Ранее сообщалось, что до 15 мая этого года строительные работы на новом вокзале будут завершены. К началу «ЭКСПО-2017» он сможет принять первого пассажира. Отметим, что пока новый вокзал не получил официального названия.