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07:04 (мск), источник: Tengrinews

Какие поезда будут курсировать через новый вокзал Астаны

Утвержден перечень поездов, которые будут курсировать через новый вокзал Астаны, сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки».

Новый вокзальный комплекс будет обслуживать 54 поезда. Из них 22 скоростных «Тұлпар-Тальго», стандартных — 16 и 16 пригородных поездов.

Накануне международной выставки «ЭКСПО-2017» будут запущены дополнительные поезда из Астаны по следующим маршрутам: Астана — Мангышлак, Астана — Атырау, Астана — Шымкент, Астана — Костанай, Мангышлак — Астана, Тараз (Джамбул) — Астана, Уральск — Астана, Караганда — Астана.

«В настоящее время совместно с акиматом Астаны прорабатывается вопрос об организации курсирования общественного транспорта, а также экпресс-маршрутов до нового вокзала. Для получения более подробной информации обращаться в справочные железнодорожных вокзалов или единую справочную службу «105», — отмечает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки».

Отметим, ранее министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек рассказал об уникальности нового железнодорожного вокзала в Астане. По его словам, новый объект «по объему и по качеству будет лучшим в СНГ».

Ранее сообщалось, что до 15 мая этого года строительные работы на новом вокзале будут завершены. К началу «ЭКСПО-2017» он сможет принять первого пассажира. Отметим, что пока новый вокзал не получил официального названия.

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