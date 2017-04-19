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07:34 (мск), источник: Newslab.ru

Управляющие компании хотят сами делать капремонт в домах красноярцев

Управляющие компании хотят сами делать капремонт в домах. Об этом 19 апреля в эфире телекомпании «Афонтово» рассказала заместитель генерального директора УК «Холмсервис» Наталья Капустина.

Напомним, по существующей сейчас системе капитальным ремонтом домов под контролем краевого Фонда занимаются строительные компании. Для участия в торгах они прошли процедуру включения в специальный реестр, а затем участвуют в объявляемых фондом аукционах. Однако программа, действующая второй год, постоянно дает сбои: подрядчики уходят с объектов, не завершив работу, работы проводятся некачественно, от этого страдают жильцы домов.

Несколько управляющих компаний в Красноярске готовы взять на себя эту работу. Как считают их представители, это позволит не только более качественно выполнить работы, но и сделать их именно тогда, когда они нужны, не дожидаясь очереди, закрепленной в документах Фонда.

«У нас есть такой дом, где протекает кровля. Мы занимаемся вопросом включения нас в реестр и надеемся, что на следующий год нас включат в программу. Этот дом не на спецсчете, а в “общем котле”, и на следующий год, мы надеемся, сможем отремонтировать его за счет тех накоплений, которые жители отчисляли на капитальный ремонт. Как и жители, мы очень заинтересованы в том, чтобы именно управляющие компании проводили ремонты на жилых домах, потому что именно им потом придется обслуживать», — пояснила Капустина.

Идею о том, что право на проведение капитального ремонта нужно отдать управляющим компаниям, в региональном Фонде капремонта поддерживают.

При этом руководитель фонда Нина Авдеева отметила, что несколько управляющих компаний в ряде городов края уже получили это право, пройдя все необходимые процедуры.

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