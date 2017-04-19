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11:19 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Утвержден проект строительства трамвайного кольца на площади Тверская Застава

Маршруты трамваев продлят до Белорусского вокзала. Строительство завершится осенью.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Москомэкспертиза утвердила проект строительства трамвайных путей на площади Тверская Застава. Их проложат в рамках благоустройства по программе «Моя улица». Они появятся на Лесной улице — от 2-го Лесного переулка до площади Тверская Застава. Протяженность новых путей составит 1,22 километра. Строительство планируется завершить уже этой осенью.

С возвращением трамвайной линии у пассажиров появятся дополнительные возможности для пересадок на всевозможные виды транспорта и для планирования оптимальных маршрутов.
Валерий Леонов
Председатель Москомэкспертизы

Сейчас по Лесной улице ходят трамваи, там есть участок действующей линии. Но до Белорусского вокзала она не доходит, пути заканчиваются тупиком. При строительстве нового участка тупик разберут, а линию продлят. Возле Белорусского вокзала появится разворотное кольцо. Для посадки и высадки пассажиров на площади Тверская Застава построят трамвайную остановку «Белорусский вокзал» с повышенной платформой, на которой разместят павильон для комфортного ожидания. Платформа будет располагаться на одном уровне с полом остановившегося трамвая: чтобы войти в него или выйти, достаточно будет сделать лишь один шаг. При этом маломобильные пассажиры смогут спуститься с посадочной платформы к пешеходному переходу по специальному пандусу.

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Планируется, что по новым трамвайным путям начнут ходить шестидверные трамваи нового поколения «Витязь-М». Они будут оснащены спутниковой навигацией, камерами видеонаблюдения и особой системой климат-контроля. Просторный салон и шесть дверей позволят пассажирам быстрее входить и выходить на остановках. Разворотное кольцо и трамвайная линия на Лесной улице существовали до 2008 года. В 2012-м трамваи на Лесную вернули, но до Белорусского вокзала они не доходили.

Остановки наземного транспорта перенесут ближе к вокзалу и одноименной станции метро, чтобы было удобнее делать пересадки. После продления маршрутов пассажиры, которые от Белорусского вокзала едут в сторону Университета путей сообщения, Театра имени Дурова и спорткомплекса «Олимпийский», смогут сэкономить в пути до 15 минут.

Также благодаря городской программе благоустройства «Моя улица» на Тверской Заставе обустроят сквер с прогулочными дорожками и скамейками. На площадь вернут памятник писателю Максиму Горькому, который создала легендарный скульптор Вера Мухина.

На площади будет организована и отдельная полоса, где смогут останавливаться такси для посадки и высадки пассажиров.

В программу благоустройства «Моя улица» 2017 года вошли более 80 городских территорий. Основной этап работ начался 10 апреля на Бульварном и Кремлевском кольце, Якиманской и Краснопресненской набережных, на Петровке и в 1, 3 и 4-м Голутвинских переулках. В ночь с 16 на 17 апреля работы по программе «Моя улица» стартовали на Садовом кольце.

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