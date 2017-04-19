Отопительный сезон во Владивостоке завершится в начале мая
Точная дата будет определена позже, с установлением устойчивых среднесуточных плюсовых температур.
Точная дата будет определена позже, с установлением устойчивых среднесуточных плюсовых температур.
Во Владивостокском городском округе близится к завершению отопительный сезон. Отключение отопления в жилых домах, на предприятиях и объектах социальной инфраструктуры планируется на начало мая.
Как сообщили в
В соответствии с постановлением правительства РФ (от