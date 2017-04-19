Нацбанк снижает ставку рефинансирования до 14% годовых

Снижаются ставка рефинансирования — с 15% до 14% годовых — и ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям Национального банка по поддержке текущей ликвидности банков — с 18% до 17% годовых. Кроме того, снижены ставки по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности — с 10% до 9% годовых.

Решение о дальнейшем снижении ставок было принято правлением Национального банка по итогам рассмотрения вопроса о текущих процессах в экономике и денежно-кредитной сфере, а также прогноза развития ситуации до конца 2017 года.

«Инфляция в Беларуси продолжает снижаться более значительными темпами, чем прогнозировалось. Данная тенденция в основном обусловлена ослаблением инфляционного давления со стороны фундаментальных и монетарных факторов», — пояснили в Нацбанке.

Сохраняются умеренные темпы роста денежного предложения. По оценке, средняя широкая денежная масса в марте 2017 года по отношению к марту 2016 года увеличится на 2,6% (без учета изменения рублевого эквивалента валютной составляющей денежной массы). При этом в структуре денежной массы постепенно увеличивается доля национальной валюты, отражая происходящие в экономике процессы дедолларизации.

На внутреннем валютном рынке сохраняется тенденция чистого предложения иностранной валюты, что обеспечивает устойчивость курса белорусского рубля и позволяет Национальному банку покупать валюту для пополнения золотовалютных резервов в условиях погашения государственных валютных обязательств.