Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
Объяснено внешнее сходство мужей и жен
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
В соцсети обсуждают фото Анны Седоковой через неделю после родов
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
КНДР испытывает ракеты ради независимости Токио и Сеул выразили протест в связи с новым запуском ракеты в КНДР
НТВ закроет самую скандальную передачу
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
На рынке Ленобласти активизировались мошенники
Лучшие идеи для оформления совмещенного санузла
"Нас могли бы покрошить": Савченко о событиях 2014 года
Эксперты о том, что будет, если США ударят по КНДР
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Подлодка РФ сможет уничтожить весь Атлантический флот США – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen
Что круче: танк или УАЗик
Фоторепортажи
12США нанесли ракетный удар по Сирии
15Роботы в Пальмире
16Мир встретил Пасху
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
07:29 (мск), источник: БЕЛТА

Нацбанк снижает ставку рефинансирования до 14% годовых

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ставка рефинансирования в Беларуси с 19 апреля снижается с 15% до 14% годовых, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Источник: БЕЛТА

Снижаются ставка рефинансирования — с 15% до 14% годовых — и ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям Национального банка по поддержке текущей ликвидности банков — с 18% до 17% годовых. Кроме того, снижены ставки по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности — с 10% до 9% годовых.

Решение о дальнейшем снижении ставок было принято правлением Национального банка по итогам рассмотрения вопроса о текущих процессах в экономике и денежно-кредитной сфере, а также прогноза развития ситуации до конца 2017 года.

«Инфляция в Беларуси продолжает снижаться более значительными темпами, чем прогнозировалось. Данная тенденция в основном обусловлена ослаблением инфляционного давления со стороны фундаментальных и монетарных факторов», — пояснили в Нацбанке.

Сохраняются умеренные темпы роста денежного предложения. По оценке, средняя широкая денежная масса в марте 2017 года по отношению к марту 2016 года увеличится на 2,6% (без учета изменения рублевого эквивалента валютной составляющей денежной массы). При этом в структуре денежной массы постепенно увеличивается доля национальной валюты, отражая происходящие в экономике процессы дедолларизации.

На внутреннем валютном рынке сохраняется тенденция чистого предложения иностранной валюты, что обеспечивает устойчивость курса белорусского рубля и позволяет Национальному банку покупать валюту для пополнения золотовалютных резервов в условиях погашения государственных валютных обязательств.

С учетом оценки дальнейшей динамики инфляции и ситуации в экономике Национальный банк допускает возможность дальнейшего поступательного снижения процентных ставок в текущем году.

Ставка рефинансирования снижена в Беларуси в четвертый раз с начала года. Так, с 18 января она снизилась с 18% до 17% годовых, с 15 февраля — с 17% до 16% годовых, а с 15 марта — с 16% до 15% годовых.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 МЧС Беларуси представило свою пародию на песню Тает лед
Рядом с Землей пролетит астероид диаметром до 1,5 км
МЧС Беларуси представило свою пародию на песню Тает лед
Грузовое судно потерпело крушение в Черном море
СМИ: боевики ИГ применили иприт против военных США в Ираке
КНДР показала постановочное видео ракетного удара по США
СМИ узнали о перехвате ВВС США российских Ту-95 у берегов Аляски
США пересмотрят решение о снятии санкций с Ирана
Поветкин оспорил дисквалификацию WBC за допинг
МО будет публиковать данные о поисках погибших при защите страны
Спорт
Ученику от побеждённого учителя. Как «Реал» выбил «Баварию» Второй год подряд одна и та же песня: четвертьфинал ЛЧ, напротив немецкая команда, Криштиану Роналду награждает её хет-триком
Авто
Lexus обновил свой самый смелый кроссовер Дизайн маленького кроссовера Lexus NX в момент появления казался настолько смелым, что не возникало и мысли о том, что он устареет
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
От Оленьки до мадам Зизи: Светлана Немоляева отмечает 80-летие Одной из ведущих актрис Театра им. В. Маяковского и любимице зрителей комедий Эльдара Рязанова Светлане Немоляевой исполняется 80 лет. Вспоминаем ее путь к успеху и лучшие роли — в архивных кадрах.
Недвижимость
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
Под Новосибирском рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Минстрой выступил против сноса хрущевок в регионах
Стало известно, в каких странах покупают жилье депутаты
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей» Автор поправок заявил, что такие дети появляются на свет «после корпоративчиков и междусобойчиков», и потому не имеют права на поддержку из бюджета.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь