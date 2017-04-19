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07:37 (мск), источник: ДЕЙТА

Моногорода будут развиваться по паспортам в Приморье

В Приморье прошло совещание по реализации проекта «Комплексное развитие моногородов», сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

«Развитие моногородов — одно из 11 ключевых направлений стратегического развития России до 2025 года. Паспорт приоритетной программы “Комплексное развитие моногородов” утвердил в конце прошлого года Президиум совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Ключевая цель программы — снизить зависимость российских моногородов от работы градообразующих предприятий, создав к концу 2018 года 230 тысяч новых, не связанных с такими предприятиями, рабочих мест», — говорится в сообщении администрации Приморского края.

К моногородам в Приморье сегодня отнесены девять территорий: Дальнегорск, Арсеньев, Спасск-Дальний, поселки городского типа Лучегорск, Светлогорье, Ярославский, Восток, Новошахтинский и поселок Липовцы. Развитие данных муниципальных образований будет осуществляться в новом формате проектного управления.

Как отметил в ходе совещания первый вице-губернатор Василий Усольцев, задача каждой из территорий — разработать программы развития, включающие в том числе меры по диверсификации экономики, улучшению городской среды, развитию человеческого капитала.

«По семи из девяти населенных пунктов уже разработаны проекты паспортов программ, которые согласованы с Фондом развития моногородов», — уточнил первый вице-губернатор.

Помимо реализации инвестиционных проектов на территориях особое внимание уделят таким направлениям, как здравоохранение, образовательная среда, реализацию программы также синхронизируют с приоритетными проектами «Безопасные и качественные дороги» и «Формирование комфортной городской среды». Благодаря этим мерам в населенных пунктах будут отремонтированы центральные дороги, регистратуры поликлиник, благоустроены улицы.

К определению мероприятий, направленных на комплексное развитие территорий, планируется привлечь общественность.

Отметим, в ряде моногородов планируется создание территорий опережающего социально-экономического развития. От Приморского края в Минэкономразвития поступило две соответствующих заявки — на ТОР в Дальнегорске и Ярославском, также прорабатывается вопрос по Светлогорью.

Анна Иваницына.

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