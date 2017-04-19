Моногорода будут развиваться по паспортам в Приморье
В Приморье прошло совещание по реализации проекта «Комплексное развитие моногородов», сообщает ИА «Дейта».
В Приморье прошло совещание по реализации проекта «Комплексное развитие моногородов», сообщает ИА «Дейта».
«Развитие моногородов — одно из 11 ключевых направлений стратегического развития России до 2025 года. Паспорт приоритетной программы “Комплексное развитие моногородов” утвердил в конце прошлого года Президиум совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Ключевая цель программы — снизить зависимость российских моногородов от работы градообразующих предприятий, создав к концу 2018 года 230 тысяч новых, не связанных с такими предприятиями, рабочих мест», — говорится в сообщении администрации Приморского края.
К моногородам в Приморье сегодня отнесены девять территорий: Дальнегорск, Арсеньев,
Как отметил в ходе совещания первый
«По семи из девяти населенных пунктов уже разработаны проекты паспортов программ, которые согласованы с Фондом развития моногородов», — уточнил первый
Помимо реализации инвестиционных проектов на территориях особое внимание уделят таким направлениям, как здравоохранение, образовательная среда, реализацию программы также синхронизируют с приоритетными проектами «Безопасные и качественные дороги» и «Формирование комфортной городской среды». Благодаря этим мерам в населенных пунктах будут отремонтированы центральные дороги, регистратуры поликлиник, благоустроены улицы.
К определению мероприятий, направленных на комплексное развитие территорий, планируется привлечь общественность.
Отметим, в ряде моногородов планируется создание территорий опережающего
Анна Иваницына.