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07:50 (мск), источник: Губерния онлайн

Почти 20 млн рублей потратят власти Хабаровска на реконструкцию парка в Краснофлотском районе

На эти деньги планируется обустроить лыжню, пешеходные дорожки и установить освещение.

Источник: Губерния онлайн

Администрация Хабаровска выделила 18 млн рублей на вторую очередь реконструкции парка ДОФ (Дома офицеров флота) в Краснофлотском районе. К ремонтным работам планируется приступить уже этим летом. О том, что планируется построить на этой территории, журналистам сегодня рассказал начальник дирекции спортивных сооружений города Хабаровска, депутат городской думы Константин Юров, сообщает портал «Губерния».

«План реконструкции включает в себя продолжение пешеходных дорожек вдоль парка, круговую дорожку в самом парке. Там будет предусмотрена велодорожка, роллерные дорожки и места отдыха. По просьбе жителей Краснофлотского района здесь будет предусмотрена спортивно-массовая площадка со сценой», — сказал Константин Юров.

Кроме того, в рамках программы «Безопасный город» в парке установят уличные фонари и камеры видеонаблюдения. Появится здесь и лыжня с возможностью проката инвентаря. Завершить все работы планируется к осени.

«Сейчас Хабаровская городская дума утвердит бюджет, после этого мы получим согласование, проведем конкурс и, я думаю, в июне мы приступим к этим работам. Ремонт будет длиться три-четыре месяца, но вообще мы планируем к 1 сентября открыть этот парк», — уточнил начальник дирекции.

По его словам, сейчас также разрабатывается план реконструкции заброшенного Дома офицеров. Вполне возможно, из него сделают физкультурно-оздоровительный комплекс.

«Мы еще делаем окончательные инженерные изыскания, готовим окончательный проект с возможностью использования старого фундамента и самого здания. Предусматриваем физкультурно-оздоровительный комплекс в два этажа: на втором будут места для проживания сборных [лыжных] команд, на первом — несколько спортивных залов и раздевалки. Сейчас работаем с инвесторами, они заинтересованы в этом проекте. Если все сложится нормально, то в 2018 году, возможно, начнем ремонт», — сказал Константин Юров.

Напомним, о создании лыжной базы на территории парка ДОФ в мэрии говорили еще в 2014 году. Тогда речь также шла об обустройстве лыжных трасс и базы для спортсменов, в планах было и строительство трибуны для болельщиков.

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