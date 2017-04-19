Почти 20 млн рублей потратят власти Хабаровска на реконструкцию парка в Краснофлотском районе
На эти деньги планируется обустроить лыжню, пешеходные дорожки и установить освещение.
На эти деньги планируется обустроить лыжню, пешеходные дорожки и установить освещение.
Администрация Хабаровска выделила 18 млн рублей на вторую очередь реконструкции парка ДОФ (Дома офицеров флота) в Краснофлотском районе. К ремонтным работам планируется приступить уже этим летом. О том, что планируется построить на этой территории, журналистам сегодня рассказал начальник дирекции спортивных сооружений города Хабаровска, депутат городской думы Константин Юров, сообщает портал «Губерния».
«План реконструкции включает в себя продолжение пешеходных дорожек вдоль парка, круговую дорожку в самом парке. Там будет предусмотрена велодорожка, роллерные дорожки и места отдыха. По просьбе жителей Краснофлотского района здесь будет предусмотрена
Кроме того, в рамках программы «Безопасный город» в парке установят уличные фонари и камеры видеонаблюдения. Появится здесь и лыжня с возможностью проката инвентаря. Завершить все работы планируется к осени.
«Сейчас Хабаровская городская дума утвердит бюджет, после этого мы получим согласование, проведем конкурс и, я думаю, в июне мы приступим к этим работам. Ремонт будет длиться
По его словам, сейчас также разрабатывается план реконструкции заброшенного Дома офицеров. Вполне возможно, из него сделают
«Мы еще делаем окончательные инженерные изыскания, готовим окончательный проект с возможностью использования старого фундамента и самого здания. Предусматриваем
Напомним, о создании лыжной базы на территории парка ДОФ в мэрии говорили еще в 2014 году. Тогда речь также шла об обустройстве лыжных трасс и базы для спортсменов, в планах было и строительство трибуны для болельщиков.