Первый полет лайнера МС-21 из Иркутска может состояться в конце мая
«Аэрофлот» станет первым эксплуатантом новых самолетов.
«Аэрофлот» станет первым эксплуатантом новых самолетов.
Новейший магистральный самолет МС-21 из Иркутска может быть поднят на крыло до конца мая этого года. Об этом сказал
«В этом году мы планируем поднятие МС-21. Я так понимаю, что это (планируется на) конец мая с учетом результатов испытаний по статике и иных испытаний», — сообщил Дмитрий Рогозин.
Напомним, МС-21 («Магистральный самолет XXI века») — российский проект семейства ближне— и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Он рассчитан на осуществление полетов на расстояния порядка 6 тысяч км и создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737 и другим. Сборка опытного экземпляра МС-21−300, оснащенного двигателями Pratt & Whitney, завешена на Иркутском авиазаводе 6 июня 2016 года. Полностью собранный МС-21 представили 8 июня прошлого года. В церемонии выкатки из ангара нового среднемагистрального пассажирского самолета принял участие