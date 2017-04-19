Первый полет лайнера МС-21 из Иркутска может состояться в конце мая

Новейший магистральный самолет МС-21 из Иркутска может быть поднят на крыло до конца мая этого года. Об этом сказал вице-премьер Дмитрий Рогозин на военно-практической конференции в Росатоме. Первым эксплуатантом самолетов этого типа станет российская группа «Аэрофлот». Планируется, что первый лайнер в компоновке на 175 кресел она получит в четвертом квартале 2018 года, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТАСС.

«В этом году мы планируем поднятие МС-21. Я так понимаю, что это (планируется на) конец мая с учетом результатов испытаний по статике и иных испытаний», — сообщил Дмитрий Рогозин.