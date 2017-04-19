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07:54 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Первый полет лайнера МС-21 из Иркутска может состояться в конце мая

«Аэрофлот» станет первым эксплуатантом новых самолетов.

Источник: IrkutskMedia.ru

Новейший магистральный самолет МС-21 из Иркутска может быть поднят на крыло до конца мая этого года. Об этом сказал вице-премьер Дмитрий Рогозин на военно-практической конференции в Росатоме. Первым эксплуатантом самолетов этого типа станет российская группа «Аэрофлот». Планируется, что первый лайнер в компоновке на 175 кресел она получит в четвертом квартале 2018 года, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТАСС.

«В этом году мы планируем поднятие МС-21. Я так понимаю, что это (планируется на) конец мая с учетом результатов испытаний по статике и иных испытаний», — сообщил Дмитрий Рогозин.

Напомним, МС-21 («Магистральный самолет XXI века») — российский проект семейства ближне— и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Он рассчитан на осуществление полетов на расстояния порядка 6 тысяч км и создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737 и другим. Сборка опытного экземпляра МС-21−300, оснащенного двигателями Pratt & Whitney, завешена на Иркутском авиазаводе 6 июня 2016 года. Полностью собранный МС-21 представили 8 июня прошлого года. В церемонии выкатки из ангара нового среднемагистрального пассажирского самолета принял участие премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Летные испытания опытного экземпляра, первоначально намеченные на второй квартал 2016 года, были перенесены на 2017 год. Получение российского сертификата типа и первая поставка заказчику самолетов МС-21−300 запланированы на конец 2018 года.

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