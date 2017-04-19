В 2017 году в Омске ямочный ремонт проведут на 348 участках дорог — список

В список, утвержденный вице-мэром, директором департамента городского хозяйства Сергеем Фроловым, вошло 348 объектов, сообщили в пресс-службе мэрии. Это около 300 тысяч кв.м. асфальтобетонного покрытия, на ремонт которых из городского бюджета выделено 107 млн рублей.

Как отметили в ведомстве, помимо основных объектов, в список включили участки, на которые особенно сильно жаловались горожане, а также те объекты, ремонт которых потребовала провести Госавтоинспекция для обеспечения безопасности движения.

Сергей Фролов, вице-мэр Омска:

— В первую очередь в целях повышения безопасности дорожного движения ремонт выполняется на наиболее проблемных участках и там, где проезжая часть просохла. Работы ведутся во всех административных округах города. Сейчас погода позволяет дорожным службам активизировать ремонтные работы с использованием горячего асфальта, который производится на нашем муниципальном асфальтовом заводе.

Спикер заметил, что первоочередная задача городских дорожных служб — к 25 апреля, то есть к Родительскому дню, отремонтировать подъезды к городским кладбищам. Далее, большой объем работ запланирован в рамках подготовки к майским праздникам и проходящего сейчас месячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территорий.

Добавим, проведение ямочного ремонта входит в содержание улично-дорожной сети города, работы выполняются силами управления дорожного хозяйства и благоустройства администрации Омска. Ранее предварительно планировалось немногим меньше — 311 участков, а в 2016 года дорожники отремонтировали 229 участков. В этом году к работам приступили раньше обычного.

Список участков, площадь и месяц исполнения можно посмотреть здесь.