В Харькове «из пепла» возрождают старые танки для отправки на фронт

Как говорится в сюжете программы «Факты», за год отремонтировано 60 боевых машин.

В настоящее время завод передал украинским десантникам новую партию мощной техники. Вскоре эти танки будут защищать наших воинов на фронте.

Танки фактически из пепла возрождают на Харьковском бронетанковом. Ржавые и похожи на металлолом со складов Минобороны они поступают в цех.

Их разбирают до винтика, негодные детали меняют на новые. Оснащают приборами ночного видения и тепловизорами. А на броню крепят динамическую защиту.

Еще три года назад сам бронетанковый был похож на кладбище. Война доказала, что такая халатность может дорого обойтись стране.

В прошлом году бронетанковый завод отправил на фронт шесть десятков танков. В этом году отправил уже двадцать. Заказов много, бюджетных денег не хватает, говорит директор. И чтобы завод не останавливался, государство взяло кредит.

Еще несколько десятков танков стоят на конвейере — их ВСУ получат за несколько месяцев, а 5 машин поедут в зону АТО уже до конца апреля.