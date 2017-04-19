В какой валюте казахстанцы открывают депозиты — исследование

Валютные депозиты за этот же период сократились на 9 процентов, до 4,48 триллиона тенге, отмечается в исследовании Ranking.kz.

В результате доля тенговых вкладов на рынке выросла до 41 процента против 38 процентов в начале года. В целом объем розничного депозитного портфеля сократился за два месяца на 4 процента, до 7,59 триллиона тенге.

Увеличить розничный портфель с начала года удалось всего десяти банкам из 33. Лидер по приросту — Жилстройсбербанк. Портфель розничных вкладов за два месяца увеличился на 25,1 миллиарда тенге, до 435,6 миллиарда тенге.

На втором месте расположен Хоум Кредит — прирост с начала года составил 4,6 миллиарда тенге. Объем розничных вкладов составил 37,5 миллиарда тенге, доля от Казахстана выросла с 0,4 процента до 0,5 процента.

Замыкает ТОП-3 Kaspi Bank. Объем розничных вкладов увеличился за январь-февраль 2017 года на 4,1 миллиарда тенге.

В региональном разрезе только пять областей показали прирост депозитов физических лиц за январь-февраль 2017 года. Лидирует Западно-Казахстанская область — прирост за два месяца составил 2,1 миллиарда тенге, до 166,9 миллиарда тенге, доля области увеличилась с 2,1 процента до 2,2 процента.

На втором месте находится Мангистауская область с приростом с начала года в 1,5 миллиарда тенге. Объем вкладов населения в области составил 200,5 миллиарда тенге, доля от Казахстана выросла с 2,6 процента до 2,7 процента.

Замыкает тройку лидеров Костанайская область — прирост депозитов физических лиц за два месяца составил 0,8 миллиарда тенге, увеличился до 228,1 миллиарда тенге, доля на конец февраля составила 3 процента, на начало года было 2,9 процента.