Дешевеющая нефть давит на тенге

Отметим, что мировые цены на нефть снижаются поскольку трейдеры находятся в ожидании данных Американского института нефти (API) и Минэнерго США о запасах «черного золота» в стране. По состоянию на 11:00 аст стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,22% — до 54,77 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,19% — до 52,31 доллара за баррель.

По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 311 тенге за доллар США, максимальный — 311,66 тенге, курс закрытия — 311,66 тенге. Объем торгов по доллару составил 48 млн 250 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 103.

В обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи американской валюты 19 апреля на 11:00 составляет 312,5 тенге, Алматы — 313 тенге.

Напомним, с 5 января 2016 года вступили в силу изменения, внесенные в Правила установления официального курса тенге к иностранным валютам. Теперь официальный курс тенге к доллару США устанавливается по итогам двух сессий Казахстанской фондовой биржи.