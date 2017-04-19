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08:34 (мск), источник: Kapital.kz

Дешевеющая нефть давит на тенге

Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 19 апреля 2017 года составил 311,47 тенге. По сравнению с утренней сессией 18 апреля (310,62/$1) нацвалюта подешевела на 0,85 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные биржи.

Источник: Kapital.kz

Отметим, что мировые цены на нефть снижаются поскольку трейдеры находятся в ожидании данных Американского института нефти (API) и Минэнерго США о запасах «черного золота» в стране. По состоянию на 11:00 аст стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,22% — до 54,77 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,19% — до 52,31 доллара за баррель.

По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 311 тенге за доллар США, максимальный — 311,66 тенге, курс закрытия — 311,66 тенге. Объем торгов по доллару составил 48 млн 250 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 103.

В обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи американской валюты 19 апреля на 11:00 составляет 312,5 тенге, Алматы — 313 тенге.

Напомним, с 5 января 2016 года вступили в силу изменения, внесенные в Правила установления официального курса тенге к иностранным валютам. Теперь официальный курс тенге к доллару США устанавливается по итогам двух сессий Казахстанской фондовой биржи.

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