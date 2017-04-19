Новый паром для линии Ванино-Холмск начнут строить в июне
Амурский судостроительный завод назначил дату закладки нового судна на день рождения
Амурский судостроительный завод назначил дату закладки нового судна на день рождения
Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на линии
Три старых парома не успевают перевозить и грузы для Сахалина. Сейчас на станции Ванино скопилось несколько сотен вагонов, в ожидании отправки простаивают большегрузные автомобили. Причной «пробки» стал плановый ремонт одного из паромов — «Сахалин 10». Сейчас «десятка» снова в строю, руководство ОАО «Сахалинское морское пароходство» обещает разгрузить станцию Ванино в течение 10 дней.