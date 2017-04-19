Новый паром для линии Ванино-Холмск начнут строить в июне

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на линии Ванино-Холмск работают три старых дизель-электрохода проекта 1809 — «Сахалин 8», «Сахалин 9» и «Сахалин 10». Все паромы калининградской постройки, строились они специально под паромную переправу, построенную в 70-х годах прошлого века. Трех судов катастрофически не хватает. Ежегодно в период летних отпусков на вокзале в Ванино скапливаются сотни измученных пассажиров с детьми, которые не могут вернутся домой с материка. Два года назад пассажиров вывозили из Ванино на Большом десантном корабле.

Три старых парома не успевают перевозить и грузы для Сахалина. Сейчас на станции Ванино скопилось несколько сотен вагонов, в ожидании отправки простаивают большегрузные автомобили. Причной «пробки» стал плановый ремонт одного из паромов — «Сахалин 10». Сейчас «десятка» снова в строю, руководство ОАО «Сахалинское морское пароходство» обещает разгрузить станцию Ванино в течение 10 дней.