Среднеуральскую птицефабрику выставили на торги за 810 миллионов
Аукцион пройдет в конце мая.
Аукцион пройдет в конце мая.
На 29 мая намечен открытый аукцион по продаже Среднеуральской птицефабрики. Стартовая цена — 810,1 миллиона рублей, сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Торги пройдут на электронной площадке ОАО «Российский аукционный дом». Шаг на повышение — 5% от начальной стоимости.
Предприятие зарегистрировано в Верхней Пышме, 100% акций принадлежит властям Свердловской области.
В июле 2015 года «Среднеуральскую» признали банкротом, передает «Уралинформбюро».