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09:42 (мск), источник: Sputnik.by

Петровский: Беларусь может стать западным форпостом для Китая

Встреча парламентариев Беларуси и Китая, перспективы развития белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень», анонсированный Александром Лукашенко приход китайских банков в Беларусь, а также тот факт, что Китай не настаивает на отмене смертной казни, наталкивают на мысль, что у Беларуси с КНР гораздо больше общего, чем, например, с соседней Литвой, отметил ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов в беседе с политическим экспертом Петром Петровским.

Источник: Sputnik.by

«Получается, что так. И с той же Литвой у нас больше точек соприкосновения именно благодаря Китаю. Например, был подписан договор о сотрудничестве между китайско-белорусским индустриальным парком и свободной экономической зоной Каунаса», — ответил Петровский.

Вторым важным моментом, по словам политолога, является то, что Клайпедский порт в концепции Великого шелкового пути и в качестве литовской транзитной составляющей является одним из ключевых в регионе. Таким образом, Литва, несмотря на свою неоднозначную позицию в отношении Беларуси, будет вынуждена сотрудничать с нашей страной благодаря Китаю, считает эксперт.

В то же время политолог напомнил о том, что в отношении китайских стратегических партнеров и союзников на протяжении последнего десятилетия со стороны «коллективного Запада» проводилась очень жесткая политика.

«Форпостами Китая были и Египет, и Ливия. Мы знаем, что стало с Ливией, что было с Египтом. И Сирия, и Иран, и, кроме того, стратегическим союзником Китая является Северная Корея. После того, как все китайско-украинские проекты провалились, теперь мы являемся единственным западным форпостом для Великого китайского шелкового пути», — сказал Петровский.

При этом политолог не видит особого предмета для беспокойства по поводу того, что такие тесные взаимоотношения с КНР могут спровоцировать очередную волну санкций в отношении Беларуси.

«Мы итак подвергаемся негласным санкциям. Часть санкций Евросоюзом не была снята, США вообще никакие санкции не сняли, и Акт о демократии в Беларуси, принятый еще в начале двухтысячных при Джордже Буше, тоже никто не отменял, поэтому говорить, что мы не подвергаемся санкционной политике со стороны “коллективного Запада”, не приходится», — рассказал Петровский.

Подобная санкционная политика, по словам политолога, связана, в первую очередь, с тем, что Беларусь показывает свою альтернативную геополитическую ориентацию и рассматривает Российскую Федерацию как стратегического союзника, который обеспечивает безопасность и территориальную целостность, и таким образом не допускается Югославский, Ливийский или Иракский сценарий.

«С другой стороны, у Беларуси есть стратегический партнер — Китайская народная республика, которая, во-первых, является источником дешевых инвестиций. Кроме того, Китай — это центр технологий, что в связи с технологической отсталостью постсоветского пространства для нас очень хороший знак, и индустриальный парк тому подтверждение. И кроме того, Китай — это большой рынок, в том числе, и для наших товаров. И это подушка безопасности для нашего экспорта», — резюмировал эксперт.

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