Наибольшее количество предложений к продаже готовых новостроек в Самаре приходится на Октябрьский район

Наибольшее количество предложений к продаже готовых новостроек приходится на Октябрьский район — 40,3%, при этом в структуре предложения на однокомнатные квартиры приходится 24,5%. Наименьшее количество предложений приходится на двухкомнатные квартиры в Советском районе -2,2%.

При подготовке отчета было проанализировано 139 предложений к продаже 1-, 2-, 3-комнатных квартир в сданных в эксплуатацию вновь построенных домах и домах высокой степени готовности, размещенных в открытых источниках в марте 2017 года, сообщает СОФЖИ. По-прежнему, по количеству предложений лидируют 1-комнатные квартиры (78 шт.), далее идут 2-комнатные — 43 шт., и 3-комнатные — 18 шт. Средняя площадь квартир-новостроек составляет 60,67 кв. далее идут 2-комнатные — 43 шт., при этом 1-комнатные — 45,09 кв. далее идут 2-комнатные — 43 шт., 2-комнатные — 71,29 кв. далее идут 2-комнатные — 43 шт., 3-комнатные — 102,82 кв.м.

По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади в новостройках г. Самары составила 51 108 рублей.