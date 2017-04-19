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09:37 (мск), источник: Коммерсантъ

«Росгеология» оценит прогнозные ресурсы золота на участке в Пермском крае

АО «Геокарта-Пермь» (входит в государственный холдинг «Росгеология») к концу 2017 года даст оценку прогнозных ресурсов золота по категориям Р2 и Р1 на Пашийской площади в Пермском крае, сообщила пресс-служба компании. Поисковые работы на участке ведутся с прошлого года.

В этом году специалисты компании планируют провести поисковые маршруты, наземные профильные геофизические и геохимические исследования, поисковое бурение колонковых скважин с отбором керна, бороздовое опробование горных выработок, лабораторно-технологические исследования.

По окончании работ будет создана электронная база данных, уточнены поисковые критерии, составлены окончательные геолого-поисковые модели объектов поисков, отмечается в сообщении.

Пашийская площадь расположена в Горнозаводском районе Пермского края. Площадь участка составляет 170 кв. км.

«Росгеология» — российский многопрофильный геологический холдинг, созданный по указу президента РФ от 15 июля 2011 года на базе «Центргеологии». 100% капитала «Росгеологии» находится в собственности государства. Более 50 предприятий холдинга работают во всех восьми федеральных округах России.

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