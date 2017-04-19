В Стерлитамаке пройдет республиканская «Ярмарка профессий»

Принять участие в ярмарке приглашаются старшеклассники и выпускники школ. Специалисты Центра занятости населения проведут для них компьютерную профессиональную диагностику. По результатам тестирования выпускникам помогут определиться с выбором будущей профессии или специальности с учётом их личностных особенностей.

Свои выставочные экспозиции на ярмарке представят учреждения среднего профессионального образования Стерлитамака и Стерлитамакского района, а также Ишимбая и Уфы. Также на мероприятии можно будет узнать о предприятиях ведущих отраслей экономики Стерлитамака, Стерлитамакского района и Ишимбая, сообщает администрация Стерлитамака.