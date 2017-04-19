Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
НТВ закроет самую скандальную передачу
Тело умершей в ожидании приема пациентки пролежало ночь у двери кабинета врача
У берегов Крыма затонул сухогруз «Герои Арсенала»
7 имен, означающих «победитель»
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Гиперзвуковой российский «Циркон» резко ослабит флот США – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Подлодка РФ сможет уничтожить весь Атлантический флот США – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
10Полюс холода
16Мир встретил Пасху
15Роботы в Пальмире
09:40 (мск), источник: ИА Башинформ

В Стерлитамаке пройдет республиканская «Ярмарка профессий»

УФА, 19 апр 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Республиканская «Ярмарка профессий» пройдет в Стерлитамаке в Городском дворце культуры 20 апреля. Цель мероприятия — помочь учащимся с выбором будущей профессии.

Источник: Башинформ

Принять участие в ярмарке приглашаются старшеклассники и выпускники школ. Специалисты Центра занятости населения проведут для них компьютерную профессиональную диагностику. По результатам тестирования выпускникам помогут определиться с выбором будущей профессии или специальности с учётом их личностных особенностей.

Свои выставочные экспозиции на ярмарке представят учреждения среднего профессионального образования Стерлитамака и Стерлитамакского района, а также Ишимбая и Уфы. Также на мероприятии можно будет узнать о предприятиях ведущих отраслей экономики Стерлитамака, Стерлитамакского района и Ишимбая, сообщает администрация Стерлитамака.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Спасены три члена экипажа затонувшего в Черном море сухогруза
СМИ: боевики ИГ применили иприт против военных США в Ираке
КНДР показала постановочное видео ракетного удара по США
СМИ сообщили о перехвате российских Ту-95 истребителями ВВС США
США пересмотрят решение о снятии санкций с Ирана
Российский боксер оспорил дисквалификацию за допинг
МО будет публиковать данные о поисках погибших при защите страны
Спорт
Ученику от побеждённого учителя. Как «Реал» выбил «Баварию» Второй год подряд одна и та же песня: четвертьфинал ЛЧ, напротив немецкая команда, Криштиану Роналду награждает её хет-триком
Авто
Lexus обновил свой самый смелый кроссовер Дизайн маленького кроссовера Lexus NX в момент появления казался настолько смелым, что не возникало и мысли, что он устареет
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
От Оленьки до мадам Зизи: Светлана Немоляева отмечает 80-летие Одной из ведущих актрис Театра им. В. Маяковского и любимице зрителей комедий Эльдара Рязанова Светлане Немоляевой исполняется 80 лет. Вспоминаем ее путь к успеху и лучшие роли — в архивных кадрах.
Недвижимость
Лучшие идеи для оформления совмещенного санузла
Общественность Петербурга отстояла парк Малиновка
На рынке появилось много нераспроданного жилья
Под Новосибирском рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей» Автор поправок заявил, что такие дети появляются на свет «после корпоративчиков и междусобойчиков», и потому не имеют права на поддержку из бюджета.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь