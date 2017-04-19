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10:05 (мск), источник: Newslab.ru

Власти прокомментировали сообщения о сносе ларьков национальной кухни на Республики

Сегодня, 19 апреля, в социальных сетях появились сообщения о том, что на ул. Республики, в районе дома № 43, планируется снести ряд павильонов.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В мэрии Красноярска опровергли информацию о сносе павильонов национальной кухни на Республики.

Сегодня, 19 апреля, в социальных сетях появились сообщения о том, что на ул. Республики, в районе дома № 43, планируется снести ряд павильонов.

«Наши любимые, с самой вкусной и недорогой национальной едой. Предприниматели пытаются объединиться, защитить свои интересы», — написал красноярец Виктор Самусенко на своей странице в Facebook. Активисты с помощью листовок призывают предпринимателей, чьи павильоны могут попасть под снос, прийти 20 апреля в мэрию на встречу с представителями власти.

Однако в пресс-службе администрации города Newslab.ru информацию о возможном скором сносе именно этого ряда павильонов опровергли.

Напомним, в начале этого месяца в мэрии анонсировали снос большого количества павильонов. Предполагается, что массовый снос коснется дорог, по которым будут ездить участники Универсиады-2019. Кроме того, около Краевой клинической больницы на их месте планируется сделать парковку.

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