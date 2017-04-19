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09:44 (мск), источник: Sputnik.by

Правительство отчиталось об оживлении экономики

МИНСК, 19 апр — Sputnik. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков констатировал рост ВВП в первом квартале и заявил о намерениях правительства сработать на опережения и сделать ВВП за полугодия 101%.

Источник: Sputnik.by

«Валовой внутренний продукт на 0,3% превысил уровень аналогичного периода прошлого года при прогнозе 99,6%», — сказал Андрей Кобяков на заседании президиума Совета Министров Республики Беларусь, на котором были рассмотрены итоги работы экономики в январе — марте 2017 года, ожидаемые результаты в январе — апреле и задачи на первое полугодие 2017 года.

Выросла и производительность труда по ВВП — 100,7% при прогнозе 99,7%. За счёт этого на 0,5% подросла реальная заработная плата.

Глава белорусского правительства считает, что это позволит экономике плавно, без «надрыва» пройти второе полугодие и выйти к концу года на утвержденный прогноз.

Кобяков обратил внимание, что по валовому региональному продукту в прогнозных параметрах находятся Брестская, Минская, Гродненская области и Минск. Остальные регионы пока отстают, хотя и имеют положительную динамику.

Как отметил в свою очередь министр экономики Беларуси Владимир Зиновский, на положительные итоги первого квартала повлияла хорошая работа белорусских калийщиков, а также то, что пошла российская нефть.

«Есть определённая загрузка нефтеперерабатывающих предприятий, это дало рост промышленности. А резервы есть. Мы планируем закупить нефти 24 миллиона тонн в году, чуть не добрав в первом квартале, мы доберём всё же во втором и третьем, поэтому дивиденды от нефтепродуктов в виде пошлин мы, безусловно, получим», — заявил министр в эфире телеканала ОНТ.

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