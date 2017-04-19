Тракторы из Ростова поступят новосибирским аграриям к посевной
Несколько дней остается до начала посевной. В этом году на полях Новосибирской области, помимо техники местного производства, будут работать тракторы из
Несколько дней остается до начала посевной. В этом году на полях Новосибирской области, помимо техники местного производства, будут работать тракторы из
Вчера министр сельского хозяйства региона и коммерческий директор комбайнового завода города
— Этот трактор изначально разработан канадскими партнерами. С 2017 года выпускается на территории Российской Федерации. Линии с Канады были перенесли в полном объеме. Трактор максимально подстроен под российское земледелие. 67% данного трактора — уже российского производства, — сообщил коммерческий директор Комбайнового завода города
Трактор подходит под государственную программу — то есть 15−20% стоимости оплачивает государство. Плюс соглашение даст дополнительную скидку сибирским аграриям — 8%. С ростовской компанией они сотрудничают уже несколько лет. Сегодня на полях Новосибирской области почти половина зерноуборочных комбайнов производства юга России. В целом, говорят специалисты, автопарк нужно обновлять. Как отмечают в министерстве, большая часть тракторов старше 10 лет. Господдержку готовы оказать 12 местным сельхозтоваропроизводителям.
— Есть 37-е постановление, которое регламентирует прежде всего сельхозтехнику, в этом году расширено до 14 наименований. От тракторов свыше 85 лошадиных сил, зерноуборочных комбайнов до самоходных жаток и зерноочистительных машин. Мы добавили полностью ряд техники, произведенной на территории Новосибирской области, — сообщил министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин.