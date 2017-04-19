Кожу, кости и каррагинан нашли в докторской колбасе, сделанной в Иркутской области

Ни один из пяти образцов докторской колбасы, которую производят в Иркутской области, не соответствует классическим требованиям. К такому выводу пришли специалисты Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Иркутской области, которые вместе с коллегами из Томска, Кемерово, Читы, Новосибирска и Красноярска проверили 45 образцов варёной колбасы «Докторская» категории А из шести регионов Сибири, сообщает 19 апреля 2017 года пресс-служба ЦСМ.

Всего 25 образцов колбасы прошли исследование по гистологической идентификации состава в испытательных лабораториях. По результатам 23 образца (92%) не соответствуют требованиям нормативно-правовой и нормативной документации по заявленному составу. В разных количествах обнаружены ингредиенты, не предусмотренные нормативной документацией — соевые белковые продукты, крахмал, мука, клетчатка, животный белок, гелеобразователи — камедь, каррагинан, хрящи и т. д. Продукция, не соответствующая требованиям документации по гистологическому составу, не является колбасой вареной «Докторская» и представляет собой фальсификат.

Физико-химические исследования продукции проведены в 35 образцах продукции. Нарушения требований стандарта установлены в восьми образцах (22,9%). Продукция не соответствует требованиям стандарта по заниженной массовой доле белка, завышенной массе жира и общего фосфора. Не соответствуют требованиям стандарта по вкусу и запаху, консистенции, цвету, виду на разрезе пять образцов из 20.

«К сожалению, большинство исследованных образцов легендарное имя “Докторской” носить не могут. По сути, это другой мясной продукт, содержащий животный белок, соевый изолят и соевый концентрат, каррагинан, камедь, крахмал и другие компоненты. То есть все те ингредиенты, которых в “Докторской” быть не должно. Фактически за последние годы ситуация с качеством и безопасностью колбасы в регионе не меняется. В 2013 году проверку прошли два образца из 12-ти, в 2015 году — один из 13-ти, в 2016 году — три из 10-ти отобранных для испытаний в Красноярске», — рассказала заместитель председателя экспертной комиссии Красноярского ЦСМ Надежда Воронкина.

Итак, в колбасе СХПК «Усольский свинокомплекс» обнаружили незначительное количество каррагинана, в колбасе СХПАО «Белореченское» — каррагинан, фрагменты костей, хряща, кожи, камеди, ЗАО МПК «Ангарский» — почти то же самое. В колбасе ИП «Хамгушкеева» нашли каррагинан, животный белок, муку, фрагменты костей, хряща, камеди, в продукции АО «Усольские мясопродукты» — каррагинан, фрагменты кости. Молодцом показали себя АО «Омский бекон», ООО АПК «Уярский» и ООО «Ярск». Каррагинан — это природный сахарид или загуститель, который зачастую используется в пищевой промышленности, делается из водорослей.