Кожу, кости и каррагинан нашли в докторской колбасе, сделанной в Иркутской области
Ни один из пяти образцов докторской колбасы, которую производят в Иркутской области, не соответствует классическим требованиям.
Ни один из пяти образцов докторской колбасы, которую производят в Иркутской области, не соответствует классическим требованиям.
Ни один из пяти образцов докторской колбасы, которую производят в Иркутской области, не соответствует классическим требованиям. К такому выводу пришли специалисты Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Иркутской области, которые вместе с коллегами из Томска, Кемерово, Читы, Новосибирска и Красноярска проверили 45 образцов варёной колбасы «Докторская» категории А из шести регионов Сибири, сообщает 19 апреля 2017 года
Всего 25 образцов колбасы прошли исследование по гистологической идентификации состава в испытательных лабораториях. По результатам 23 образца (92%) не соответствуют требованиям
«К сожалению, большинство исследованных образцов легендарное имя “Докторской” носить не могут. По сути, это другой мясной продукт, содержащий животный белок, соевый изолят и соевый концентрат, каррагинан, камедь, крахмал и другие компоненты. То есть все те ингредиенты, которых в “Докторской” быть не должно. Фактически за последние годы ситуация с качеством и безопасностью колбасы в регионе не меняется. В 2013 году проверку прошли два образца из 12-ти, в 2015 году — один из 13-ти, в 2016 году — три из 10-ти отобранных для испытаний в Красноярске», — рассказала заместитель председателя экспертной комиссии Красноярского ЦСМ Надежда Воронкина.
Итак, в колбасе СХПК «Усольский свинокомплекс» обнаружили незначительное количество каррагинана, в колбасе СХПАО «Белореченское» — каррагинан, фрагменты костей, хряща, кожи, камеди, ЗАО МПК «Ангарский» — почти то же самое. В колбасе ИП «Хамгушкеева» нашли каррагинан, животный белок, муку, фрагменты костей, хряща, камеди, в продукции АО «Усольские мясопродукты» — каррагинан, фрагменты кости. Молодцом показали себя АО «Омский бекон», ООО АПК «Уярский» и ООО «Ярск». Каррагинан — это природный сахарид или загуститель, который зачастую используется в пищевой промышленности, делается из водорослей.