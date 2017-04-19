Уличное освещение на эстакадном мосту начнут восстанавливать в мае

В ноябре прошлого года неизвестные украли 1 км кабеля с моста, обесточив его — фонари погасли практически на всем протяжении путепровода. Восстановить электроснабжение решено за счет бюджета города.

«На сайте госзакупок объявлен открытый аукцион по выбору подрядной организации. Он намечен на 2 мая. Начальная цена контракта — 1,8 млн рублей. Работы по восстановлению освещения должны быть выполнены в течение 25 календарных дней с даты заключения муниципального контракта», — сообщили в администрации.