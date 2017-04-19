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12:55 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Нижнедевицком районе построят свинокомплекс

Стоимость проекта — 400 млн рублей.

Земляные работы для подготовки места для свинокомплекса начали на территории Кучугурского сельского поселения, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» местные жители в среду, 19 апреля.

Строительство развернули на участке между поселком совхоза «Нижнедевицкий» и хутором Широкий. Прораб подрядной организации Сергей Жданов пояснил, что с помощью экскаватора снимают плодородный слой почвы, после начнут готовить площадку под будущее строительство. Работают более восьми скреперов, экскаватор и бульдозер. Новая площадка займет 95 тыс. кв.м. На площадке свинокомплекса будет восемь отдельных корпусов.

— Этот совершенно новый проект. Будут совмещены две стадии: доращивания и откорма свиней. Он рассчитан на 20 тыс. единовременной постановки свиней. Мощность откорма составит 46 тыс. голов в год. При строительстве будет применена технология, которая позволит удешевить его. Это технологии бесшовной укладки бетонной опалубки. В основании корпусов установят сборные деревянные конструкции, пропитанные специальным составом, не допускающим горение дерева, — рассказал специалист по работе с государственными органами ООО «Черкизово-Свиноводство» Андрей Гниломедов.

На комплексе предусмотрено устройство лагун, разделенных на четыре части, наличие дезбарьера и санпропускников. Для повышения степени биологической защиты оборудуют крематор.

По словам Андрея Гниломедова, производство будет компьютеризировано. Также запланировано строительство второй площадки. Стоимость инвестиционного проекта составит 400 млн рублей.

Свинокомлекс планируют сдать в эксплуатацию в мае 2018 года.

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