В Новосибирской области после акций протеста отменили подорожание услуг ЖКХ

С января по апрель в Новосибирске прошло около семи митингов против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Участники акций требовали отменить распоряжение губернатора Городецкого, устанавливающее рост тарифов в областном центре в среднем на уровне в 15% при том, что правительство РФ установило его в 4%.

Как сообщалось, глав региона в конце 2016 года подписал постановление «Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Новосибирской области на 2017 год», предусматривающее увеличение допустимого роста платы жителей за коммунальные услуги в Новосибирске с 1 июля по 31 декабря 2017 года на 15%.

В Новосибирске холодная вода должна была стать дороже на 20%, водоотведение — на 20,1%, горячая вода — на 15,9%, отопление — на 14,9%, электроснабжение — на 2,9%, газ — на 3,9%.