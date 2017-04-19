В Новосибирской области после акций протеста отменили подорожание услуг ЖКХ
Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU — Постановление о повышении тарифов на коммунальные услуги в Новосибирской области отменено, заявил губернатор региона Владимир Городецкий на
Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU — Постановление о повышении тарифов на коммунальные услуги в Новосибирской области отменено, заявил губернатор региона Владимир Городецкий на
С января по апрель в Новосибирске прошло около семи митингов против повышения тарифов на
Как сообщалось, глав региона в конце 2016 года подписал постановление «Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Новосибирской области на 2017 год», предусматривающее увеличение допустимого роста платы жителей за коммунальные услуги в Новосибирске с 1 июля по 31 декабря 2017 года на 15%.
В Новосибирске холодная вода должна была стать дороже на 20%, водоотведение — на 20,1%, горячая вода — на 15,9%, отопление — на 14,9%, электроснабжение — на 2,9%, газ — на 3,9%.
А навальный теперь так и будет прыгать по всей стране, внося смуту. Пускай вспомнит судьбу Свердлова и город Орёл.