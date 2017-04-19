Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
НТВ закроет самую скандальную передачу
Немецкие ученые предложили неожиданный способ продлить жизнь
Афганистан попросил Россию о помощи
Актриса Екатерина Волкова: «Моей дочери испортили зрение»
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Вечный пьяница и простачок. Любимое амплуа Георгия ВицинаИ Никулин, и Моргунов считали, что «Вицин чертовски талантлив» и они «вместе взятые, не стоят его ногтя»
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
СМИ: В Москве скончался знаменитый диктор
"Поставлена жирная точка": Киркоров о личном
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Валерия с размахом отметила 49-летие (фото)
Подлодка РФ сможет уничтожить весь Атлантический флот США – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen
Что круче: танк или УАЗик
Фоторепортажи
16Мир встретил Пасху
12США нанесли ракетный удар по Сирии
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
10:46 (мск), источник: dostup1.ru

Квитанции за коммунальные услуги в Челябинске вновь изменятся

Суд лишил челябинцев возможности контролировать уборку собственных дворов.

В квитанциях за коммунальные услуги в Челябинске уменьшится количество строк — суд лишил горожан возможности контролировать уборку своих дворов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, в марте 2016 года Челябинская гордума приняла решение сделать платежные квитанции за содержание жилого помещения более прозрачными и понятными для горожан. Для этого из графы «содержание и ремонт» отдельными пунктами были вынесены «содержание придомовой территории», а также «содержание контейнерных площадок».

«Так жители могли контролировать выполнение этих двух разных услуг и платить только за то, что сделано. При этом это решение никак не влияло на общую сумму квитанции», — говорится в сообщении пресс-службы ЧГД.

Однако к декабрю 2016 это решение частично оспорил областной суд.

Теперь в городскую Думу поступило предписание облсуда — и это решение было поддержано высшей судебной инстанцией страны, — согласно которому количество строк в квитанции вновь уменьшится.

«Останется лишь одна строка — “содержание и текущий ремонт”, в которой будут скрыты все вышеперечисленные услуги», — уточнили в Думе.

Добавим, на общий тариф решение никак не повлияет, лишь сделает квитанции менее информативными.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Руководить общественным транспортом Челябинска будет депутат гордумы
Спасены три члена экипажа затонувшего в Черном море сухогруза
СМИ: боевики ИГ применили иприт против военных США в Ираке
КНДР показала постановочное видео ракетного удара по США
СМИ сообщили о перехвате российских Ту-95 истребителями ВВС США
Обвиняемый в США в кибермошенничестве россиянин признал вину
Российский боксер оспорил дисквалификацию за допинг
Выборы мэра Омска провалились из-за отсутствия кандидатов
Спорт
Ученику от побеждённого учителя. Как «Реал» выбил «Баварию» Второй год подряд одна и та же песня: четвертьфинал ЛЧ, напротив немецкая команда, Криштиану Роналду награждает её хет-триком
Авто
Lexus обновил свой самый смелый кроссовер Дизайн маленького кроссовера Lexus NX в момент появления казался настолько смелым, что не возникало и мысли, что он устареет
Hi-Tech
Создана уникальная материя с отрицательной массой Физики создали аномальное вещество, которое частично «переворачивает» известные законы науки
Кино
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты У звезды «Обитаемого острова» нет проблем с психическим здоровьем, настаивает мать актера Людмила
Недвижимость
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Под Новосибирском рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Арендные ставки в Москве упали ниже 20 тыс рублей в месяц
Многим россиянам удалось оспорить стоимость жилья
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей» Автор поправок заявил, что такие дети появляются на свет «после корпоративчиков и междусобойчиков», и потому не имеют права на поддержку из бюджета.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь