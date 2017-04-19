Квитанции за коммунальные услуги в Челябинске вновь изменятся

В квитанциях за коммунальные услуги в Челябинске уменьшится количество строк — суд лишил горожан возможности контролировать уборку своих дворов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, в марте 2016 года Челябинская гордума приняла решение сделать платежные квитанции за содержание жилого помещения более прозрачными и понятными для горожан. Для этого из графы «содержание и ремонт» отдельными пунктами были вынесены «содержание придомовой территории», а также «содержание контейнерных площадок».

«Так жители могли контролировать выполнение этих двух разных услуг и платить только за то, что сделано. При этом это решение никак не влияло на общую сумму квитанции», — говорится в сообщении пресс-службы ЧГД.

Однако к декабрю 2016 это решение частично оспорил областной суд.

Теперь в городскую Думу поступило предписание облсуда — и это решение было поддержано высшей судебной инстанцией страны, — согласно которому количество строк в квитанции вновь уменьшится.

«Останется лишь одна строка — “содержание и текущий ремонт”, в которой будут скрыты все вышеперечисленные услуги», — уточнили в Думе.

Добавим, на общий тариф решение никак не повлияет, лишь сделает квитанции менее информативными.