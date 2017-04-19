Из Перми появятся субсидированные авиаперелеты в Краснодар и Минеральные воды

На заседании краевого Правительства 19 апреля и.о. министра транспорта Николай Уханов рассказал, что двухнедельный интернет-опрос на портале Правительства Пермского края по выбору южных направлений для летнего отдыха показал востребованность маршрутов «Пермь-Краснодар» и «Пермь-Минеральные воды».



В опросе приняли участие порядка 2,5 тыс. человек. Наибольшим интересом у прикамцев пользуется Симферополь (39% проголосовавших) и Сочи (18% проголосовавших). Вместе с тем, по данным направлениям наблюдается высокая плотность рейсов, а стоимость билетов является приемлемой. Поэтому для субсидирования определены следующие маршруты, набравшие наибольшее количество голосов: Минеральные Воды — 6% и Краснодар — 4%.



Врио главы региона Максим Решетников объявил, что перелеты по этим направлениям будут субсидированы со стороны краевых властей в период с июня по декабрь 2017 года с частотой два рейса в неделю.

Данные направления также получили поддержку со стороны крупных предприятий региона.



По мнению руководителя туристической компании Михаила Бояршинова, рейсы в Краснодар хороши тем, что оттуда отдыхающим можно начинать передвижение по всему побережью Краснодарского края. Минеральные воды — здравница всего Советского союза — также будут востребованы, считает Бояршинов.



— Субсидированные перевозки это в любом случае абсолютно правильное решение, потому что это возможность для самых незащищенных слоев населения — пенсионеров и школьников — побывать в южных городах, где можно прекрасно отдохнуть, — уверен эксперт.