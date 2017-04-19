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10:29 (мск), источник: СуперОмск

Омская область с треском провалила программу капремонта

В 2016 году в России не были реализованы планы по капремонту многоквартирных домов. Об этом сообщают «Известия».

По итогам минувшего года, отремонтировать удалось только 135 млн кв. м из заложенных в краткосрочный план программы капремонта на год 155,7 млн кв. м.

В Минстрое считают, что в провале виновны чиновники и чрезмерные задержки в оформлении документов.

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ, главный жилищный инспектор РФ Андрей Чибис признал, что было отремонтировано 88% от запланированного количества домов. Также Чибис пояснил, что ряд регионов не смогли выполнить план. Например, в Омской области отремонтировали лишь 31% от запланированного. В аутсайдерах также оказались Магаданская, Нижегородская и Ульяновская области.

Можно предположить, что разрыв между планами и реально выполненными работами связан с недостатком финансирования, однако даже тот бюджет, который удалось собрать, не был израсходован.

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