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10:24 (мск), источник: ИА Башинформ

Статистики Башкирии назвали самые подорожавшие за неделю продукты

УФА, 19 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В потребительской корзине республики больше всего подорожали овощи. По информации Башкортостанстата, список самых подорожавших за неделю продуктов возглавила свежая белокочанная капуста — в среднем 19,09 рубля за килограмм, или + 9,4 процента к уровню цен на 10 апреля.

Картофель за это же время поднялся в цене на 8,4 процента — 26,84 рубля за килограмм. Репчатый лук вырос в цене на 3,1 процента и достиг 25,86 рубля за килограмм.

В перечень подорожавших продуктов в республике также попали морковь, свинина, баранина, пшеничная мука, молоко, хлеб, сахар и соль. Рост цен на них составил за неделю 0,2−1,7 процента.

В список подешевевших за это же время продуктов попали: говядина, вермишель, мороженая рыба, рис, чай, сыры, сливочное масло, яблоки, гречневая крупа, подсолнечное масло, куры охлажденные и мороженые, пшено и куриные яйца. Снижение цен на них составило 0,1−2,3 процента.

При этом больше всего подешевели в регионе куриные яйца — на 2,3 процента. Десяток яиц, согласно данным статистиков, можно приобрести в среднем за 53,40 рубля.

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