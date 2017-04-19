Статистики Башкирии назвали самые подорожавшие за неделю продукты

Картофель за это же время поднялся в цене на 8,4 процента — 26,84 рубля за килограмм. Репчатый лук вырос в цене на 3,1 процента и достиг 25,86 рубля за килограмм.

В перечень подорожавших продуктов в республике также попали морковь, свинина, баранина, пшеничная мука, молоко, хлеб, сахар и соль. Рост цен на них составил за неделю 0,2−1,7 процента.

В список подешевевших за это же время продуктов попали: говядина, вермишель, мороженая рыба, рис, чай, сыры, сливочное масло, яблоки, гречневая крупа, подсолнечное масло, куры охлажденные и мороженые, пшено и куриные яйца. Снижение цен на них составило 0,1−2,3 процента.

При этом больше всего подешевели в регионе куриные яйца — на 2,3 процента. Десяток яиц, согласно данным статистиков, можно приобрести в среднем за 53,40 рубля.