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10:23 (мск), источник: ИА Башинформ

Стало известно, где в Башкирии ждут молодых специалистов

УФА, 19 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В преддверии ЕГЭ служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter провела в Башкортостане исследование рынка труда для специалистов, не имеющих опыта работы. Цель — помочь выпускникам определиться с выбором будущей профессии.

Источник: Башинформ

Выяснилось, что больше всего вакансий для соискателей без опыта работы работодатели размещали в нескольких профессиональных областях. Среди них — «Продажи», «Начало карьеры, студенты», «Административный персонал», «Банки, инвестиции, лизинг», «Маркетинг, реклама, PR», а также «IT, интернет, телеком», «Консультирование», «Строительство», «Рабочий персонал» и «Транспорт».

При этом конкуренция на рынке труда среди специалистов без опыта работы в регионе достаточно высокая. В среднем на одно вакантное место в Башкортостане приходится 18,5 резюме.

Сложнее конкурентная обстановка в республике только в сфере «Государственная служба» — 26 специалистов на место.

«В числе основных требований работодателей к молодым специалистам — нацеленность на результат и инициативность, высокая ответственность, умение работать как в команде, так и автономно, наличие хорошей теоретической базы и представлений о будущей работе, — отметила руководитель пресс-службы HeadHunter Башкортостан Ольга Гибадуллина. — Тем же, кому сегодня сложно определиться с выбором профессии, стоит обратить внимание на так называемые «Профессии будущего». Растущая зависимость от интернета и гаджетов, зарождение новых языков программирования, развитие высокотехнологичного бизнеса, автоматизация — всё это обусловило появление новых вакансий в «ИТ, интернет, телеком».

Кроме того, сейчас укрепляется тенденция к зарождению новых профессий на стыке областей маркетинга, IT и интернета.

Найти себя на рынке труда в ближайшей перспективе смогут также специалисты из медицинской отрасли.

«Можно с определенной долей уверенности сказать, что, помимо профессий будущего, на рынке труда по-прежнему будут востребованы менеджеры по продажам, линейный и рабочий персонал, специалисты редких технических профессий», — добавила Ольга Гибадуллина.

По информации «Банка заработных плат HeadHunter», самый высокий уровень оплаты труда для соискателей на начальном уровне отмечен в отраслях «Строительство и недвижимость», а также «IT, интернет, телеком». Средняя зарплата в профессиональной области «Начало карьеры, студенты» в Башкортостане составляет на данный момент 25 тысяч рублей.

Исследование проводилось Службой исследований HeadHunter среди 5430 вакансий с отметкой «без опыта работы», размещенных в республике с 1 января по 18 апреля 2017 года.

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