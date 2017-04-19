Какие выплаты повысят после 1 мая и на сколько

Об этом пишет сайт «Сегодня».

Минимальную зарплату в 2017-м поднимать больше не будут, в то же время пенсии и привязанные к прожиточному минимуму выплаты пересчитают 1 мая.

Выплата по утрате кормильца и помощь малоимущим

В случае смерти одного из родителей, одинокая мать или отец имеют право на ежемесячную пенсию на ребенка до 18 лет (для студентов до 23 лет).

От прожиточного минимума на ребенка отнимают среднемесячный доход семьи на одного человека. Разницу одинокому родителю выплачивают ежемесячно.

К примеру, семья из трех человек имеет совокупный доход в 4 тыс. грн. На одного человека — 1333 гривен. При этом, до первого мая прожиточный минимум для ребенка до 18 лет — 1689 гривен.

Соответственно, размер пенсии составляет всего 355 гривни. После первого мая прожиточный минимум для ребенка до 18 лет увеличат до 1777 гривен, если доход семьи не изменится, пенсия вырастет до 444 гривен.

Пенсии

Украинские пенсионеры получают не меньше 1247 гривен, в мае пенсии поднимут до 1312 гривен. Пенсия украинцев зависит от трех показателей: средней зарплаты по стране на момент, когда выходил на пенсию, стажа и соотношения собственной зарплаты к средней.

Как рассчитывается пенсия:

П = Зп * КЗ * Кс П — размер пенсии, Зп — заработная плата (средняя зарплата за три года до выхода на пенсию) Кз- коэффициент заработной платы (соотношение своей зарплаты к средней по стране) Кс — коэффициент страхового стажа (каждый проработанный год умножается на 1,35).

Еще в прошлом году министр социальной политики Андрей Рева анонсировал грядущее «осовременивание» пенсий с учетом нового показателя средней зарплаты. Пенсии повысят с учетом средней зарплаты 3764 гривен.

Однако, если зарплата, например, была в два раза выше средней по стране, сейчас пенсионер (со стажем 35 лет) получает 1800 гривен, а после «осовременивания» будет получать 2634 гривни.

Субсидии

При расчете субсидии в социальной службе рассчитывают обязательный платеж для семьи. Независимо от того, сколько использовали ресурсов (в пределах социальной нормы), платить придется фиксированную сумму ежемесячно. Доход на одного члена семьи делят на базовый коэффициент 2 и прожиточный минимум, полученную сумму умножают на 15%.

К примеру, общий доход семьи из четырех человек — 3200 гривен. По 800 гривен на каждого. Согласно указанной выше формуле, можно рассчитать сумму обязательного платежа: 800 / 1544 / 2 * 15% = 3,8% от общего дохода, то есть за коммуналку семья отдаст 121,6 гривни. В мае, после роста минималки, эта же семья с минимальной зарплатой на четверых заплатит за коммуналку 115,2 гривни, то есть на шесть гривен меньше.

От соотношения дохода семьи к прожиточному минимуму также зависит размер субсидии. Если доход не меняется, а прожиточный минимум растет — размер субсидии для украинцев увеличивается.