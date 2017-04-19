Какие автомобили из Кыргызстана можно ввозить в Казахстан?

В связи с присоединением Кыргызстана к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года транспортные средства, ввезенные и зарегистрированные в Кыргызской Республике до 1 января 2014 года, признаются товарами Таможенного союза и подлежат регистрации в Казахстане при условии их соответствия техническим параметрам, указанным в приказе Министерства по инвестициям и развитию РК от 26 марта 2015 года № 342 «Об утверждении допустимых параметров автотранспортных средств, предназначенных для передвижения по автомобильным дорогам Республики Казахстан».

А именно:

соответствие экологическому классу авто — Евро 4;

наличие антиблокировочной системы, системы фронтальной подушки безопасности, крепления для детских сидений ISOFIX.

Таким образом, при регистрации автомобилей, ввозимых из Кыргызстана, необходимо подтверждение таможенных органов. При несоответствии вышеуказанным требованиям транспортные средства, зарегистрированные в Кыргызской Республике, регистрации на территории РК не подлежат.

Что делать с авто, ввезенными на территорию Кыргызстана после 2014 года?

Автомобили, ввезенные на территорию Кыргызстана после 1 января 2014 года, признаются товарами Евразийского экономического союза в случае, если владельцами транспортного средства будет оплачена разница между ставками таможенных платежей, налогов, которые действовали на территории Кыргызстана и теперь действуют на территории ЕАЭС.

Можно ли временно ввозить такие авто в РК?

Автомобили, ввезенные на территорию Кыргызстана после 1 января 2014 года, могут временно ввозиться на территории других государств — членов Евразийского экономического союза без уплаты таможенных пошлин, налогов и без внесения обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов только лицами, постоянно проживающими в Кыргызской Республике, и в случае, если такие автомобили зарегистрированы на территории Кыргызстана. Такие авто на территории Казахстана будут считаться иностранными транспортными средствами. Если же за рулем будет казахстанец, не имеющий вида на жительство в Кыргызстане, то он будет привлечен к административной ответственности.

Можно ли ездить в РК на авто с кыргызскими номерами по доверенности?

Передача во временное пользование автомобилей, зарегистрированных за гражданами Кыргызской Республики, невозможна. Управлять данными транспортными средствами лицам, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан, запрещается.

Чем грозит управление авто с кыргызскими номерами казахстанцами?

За управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, в отношении правонарушителя будут приняты меры в соответствии с нормой статьи 590 части 2 КоАП с наложением административного штрафа в размере 10 МРП за нарушение раздела 2, пункта 4, подпункта 6) ПДД РК.

Задержанные транспортные средства будут переданы сотрудникам территориального Департамента государственных доходов для постановки их на склады временного хранения и привлечения данных граждан к административной ответственности.