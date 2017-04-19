Бывших заключенных устраивают на работу в Приморье

Так, с начала года в Приморском крае в центры занятости населения обратилось 245 освободившихся из мест лишения свободы, 123 официально признаны безработными, 45 уже трудоустроены, 16 получили временную работу.

Во время отбывания наказания заключенные участвуют в комплексе мероприятий, направленных на подготовку к жизни на свободе. В работе задействованы сотрудники УИС и центров занятости населения.

Специалисты проводят консультационные дни и выездную «Школу подготовки осужденных к освобождению», в ходе которых предоставляют информацию, необходимую после освобождения из мест лишения свободы.

При освобождении осужденным выдается брошюра «Служба занятости», в которой указаны их права на трудоустройство, адреса и краткие сведения о работе служб занятости и порядок трудоустройства с их помощью.

С начала года профориентационные услуги получили около 900 осужденных.

Ирина Петрова.