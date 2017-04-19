Юрий Демин поддержал транспортную реформу в Екатеринбурге

Глава ГИБДД Свердловской области Юрий Демин поддержал проведение транспортной реформы в Екатеринбурге, сообщает 19 апреля корреспондент «АиФ-Урал».

«Я высказал свое мнение с точки зрения безопасности, этот вопрос никто не просчитывает, — сказал Демин. — Отмена маршрутов — это полномочия администрации. Но диалог нужно вести со всеми ветвями власти, в том числе и с ГИБДД. Я надеюсь, что взаимопонимание все-таки наступит и транспортная реформа в Екатеринбурге будет самой лучшей в стране».

Ранее начальник ГИБДД Свердловской области Юрий Демин подверг резкой критике маршрутную схему Екатеринбурга. По его словам, одним из главных тем проекта должна стать безопасность дорожного движения, она намного важнее прибыли перевозчиков. Однако никто из разработчиков с Госавтоинспекцией не посоветовался.

«Да, изменения нужны, но их необходимо вводить постепенно, — говорил начальник ГИБДД. — Резкая реформа, связанная, в том числе, с частыми пересадками, приведет лишь к тому, что на личные авто пересядет еще большее число горожан.

Реформа на транспорте, анонсированная мэрией и разработчиками еще летом 2016 года, подвергалась резкой критике в январе 2017 года, когда стало известно о ликвидации 150 маршрутов общественного транспорта и замене всей привычной логистики. Против новой маршрутной схемы выступили эксперты, общественники, политики и пользователи соцсетей. В итоге внедрение реформы перенесли на 2019 год.