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11:02 (мск), источник: Вести - Пермь

Не заплатишь — не поедешь

В Пермском крае введены ограничения на движение большегрузов по региональным трассам. За перевес придется доплатить.

Источник: Вести - Пермь

Сделано это временно, чтобы весной фуры не разрушали дороги, основание которых, по словам специалистов, перенасыщается водой и становится менее прочным.

До 10 мая ограничения действуют в центральной и южной частях Прикамья, с 17 апреля по 16 мая будут введены в Коми-Пермяцком округе и территориях, севернее Соликамска.

В это время максимальные нагрузки на оси грузовиков должны быть снижены на 30 процентов, к примеру с 10 до 7 тонн, а за перевес придется доплатить. В дороги региона в прошлом году было вложено около 7,5 миллиардов рублей. В минтрансе утверждают, что ограничения — это способ «сохранить» немалые вложения, который дает свои результаты.

Игорь Морозов, начальник отдела государственного контроля и надзора управления дорожного хозяйства министерства транспорта Пермского края: «Движение возможно в этот период, единственное, что перевозчики должны подать заявление в минтранс, мы согласовываем маршрут с муниципальными образованиями, выставляем счет на оплату ущерба, и если они оплачивают, то могут ехать».

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