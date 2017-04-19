Энергетики Калининграда составили рейтинг самых злостных неплательщиков
Энергетики Калининграда составили рейтинг населенных пунктов, где живут самые злостные неплательщики за электроэнергию.
Энергетики Калининграда составили рейтинг населенных пунктов, где живут самые злостные неплательщики за электроэнергию.
Так, по данным «Янтарьэнергосбыта», самые злостные неплательщики в сельской местности проживают в Зеленоградском районе в поселке Круглово. Здесь каждая семья задолжала, в среднем, по 71 300 рублей. Вторую строчку рейтинга занимают жители поселка Козловка Гурьевского района: 28 селян должны, в среднем, по 28 500 рублей. Чуть меньше — по 25 600 рублей — должны семьи из поселка Шматовка Озёрского района.
«Мы готовы учесть жизненную ситуацию должников и пойти им навстречу, заключив соглашение о реструктуризации. В противном случае, их ждут все меры взыскания задолженности, предусмотренные законом — отключение электричества, судебные разбирательства, а также ограничение выезда за пределы РФ», — говорят энергетики.
Напомним, что «Янтарьэнергосбыт» начало списывать долги за свет с банковских карт неплательщиков.