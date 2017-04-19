Энергетики Калининграда составили рейтинг самых злостных неплательщиков

Так, по данным «Янтарьэнергосбыта», самые злостные неплательщики в сельской местности проживают в Зеленоградском районе в поселке Круглово. Здесь каждая семья задолжала, в среднем, по 71 300 рублей. Вторую строчку рейтинга занимают жители поселка Козловка Гурьевского района: 28 селян должны, в среднем, по 28 500 рублей. Чуть меньше — по 25 600 рублей — должны семьи из поселка Шматовка Озёрского района.

«Мы готовы учесть жизненную ситуацию должников и пойти им навстречу, заключив соглашение о реструктуризации. В противном случае, их ждут все меры взыскания задолженности, предусмотренные законом — отключение электричества, судебные разбирательства, а также ограничение выезда за пределы РФ», — говорят энергетики.

Напомним, что «Янтарьэнергосбыт» начало списывать долги за свет с банковских карт неплательщиков.