В 2016 году объем инвестиций в экономику полуострова вырос на 28%
Мельников считает, что рост инвестиционной активности в Крыму наблюдается благодаря СЭЗ и особым условиям предоставления земли и имущества республики инвесторам.
Мельников считает, что рост инвестиционной активности в Крыму наблюдается благодаря СЭЗ и особым условиям предоставления земли и имущества республики инвесторам.
За прошлый год объем инвестиций в крымскую экономику вырос на 28% и составил 53 млрд руб, передает Крыминформ, ссылаясь на министра экономического развития Крыма Андрея Мельникова.
«В 2016 году в экономику республики было вложено 53 млрд рублей. Это инвестиции в основной капитал. Если мы сравним с 2015 годом, то превышение у нас составляет 28%», — сообщил министр.
Мельников считает, что рост инвестиционной активности на территории Крыма обусловлен за счет СЭЗ, а также благодаря особым условиям предоставления земли и имущества республики инвесторам.
«Я думаю, в текущем году мы выйдем ещё на более высокий уровень инвестиционной активности», — подчеркну он.