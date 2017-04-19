В 2016 году объем инвестиций в экономику полуострова вырос на 28%

За прошлый год объем инвестиций в крымскую экономику вырос на 28% и составил 53 млрд руб, передает Крыминформ, ссылаясь на министра экономического развития Крыма Андрея Мельникова.

«В 2016 году в экономику республики было вложено 53 млрд рублей. Это инвестиции в основной капитал. Если мы сравним с 2015 годом, то превышение у нас составляет 28%», — сообщил министр.

Мельников считает, что рост инвестиционной активности на территории Крыма обусловлен за счет СЭЗ, а также благодаря особым условиям предоставления земли и имущества республики инвесторам.

«Я думаю, в текущем году мы выйдем ещё на более высокий уровень инвестиционной активности», — подчеркну он.