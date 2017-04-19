Без украинцев Польша не сможет собрать урожай — Охрименко

По словам экономического эксперта Александра Охрименко, европейские страны, в частности Польша, заинтересованы в дешевом труде украинских граждан.

«На сегодня практически 90% всех трудовых мигрантов, которые официально работают в Польше — это украинцы. Это, прежде всего, работники сферы промышленности, обслуживание, ученые, строители, Польша охотно дает разрешение на работу, что позволяет работать до трех лет. И это при том, что безвиза пока нет. Не сложно предположить, что количество официально работающих трудовых мигрантов из Украины будет увеличиваться. В Польше наблюдается нехватка рабочих и на сегодня без украинских гастарбайтеров соседи не смогут собрать урожай. Но дело в том, что безвизовый режим не разрешает так работать. Только трудовая виза дает такие возможности. В основном, безвиз — это ориентация на туристов. Безвизовый режим будет хорош для, так называемых, поездок выходного дня», — отметил Охрименко.

По его словам, пристанищем для украинцев может стать не только Польша.