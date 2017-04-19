Эксперты назвали отрасли с максимальным ростом зарплат

Аналитики проекта «Банк данных заработных плат» выделили 20 специализаций уровня «специалист» и «ведущий специалист» в которых произошел самый заметный прирост заработной платы с марта 2016 года по март 2017 года. Наибольший рост показало направление управление IT-продуктами, где за год зарплата выросла на 27%, с 96 тыс. 413 руб, до 122 тыс. 807 рублей. Отметим, что это, в принципе. Наиболее высокий показатель зарплаты во всем рейтинге. На втором месте профессии, связанные с MySQL-администрированием, показавшие рост почти на 20% (рост с 37,7 тыс. рублей до 45,2 тыс. рублей). Третье место — рабочие специальности в производстве строительных материалов, показавшие рост в 17,5% (с 34,5 до 40,6 тыс. рублей). Всего в рейтинге 20 специализаций, каждая третья связана с интернет и информационными технологиями, примерно такое же количество рабочих и инженерных специальностей. Остальные профессии связаны с администрированием и управлением проектов, организацией труда и логистикой.

Еще одна часть исследования — города с наиболее высокими и низкими доходами. Речь идет о средней зарплате по региону для работников уровня «специалист» и «ведущий специалист», не предполагающая прямых подчиненных. В списке городов с самыми высокими зарплатами в первом квартале 2017 года кроме Москвы (69 тыс. руб, рост 1,5%) и Санкт-Петербурга (47,9 тыс. рублей, рост 2,5%), оказалось сразу три города из Дальневосточного ФО — Владивосток, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский. Причем, во Владивостоке за последний год произошел самый заметный рост средней зарплаты по городу, +10%. Вместе с тем, в Южно-Сахалинске она, напротив, упала на 2,6%. Следом за дальневосточными городами следует Екатеринбург, Нижний Новгород, Артем, Калуга, Ростов-на-Дону, Пермь и Новосибирск.

Самая низкая зарплата в первом квартале 2017 года зафиксирована в Махачкале (10,6 тыс. руб.), Орске (11,8 тыс. руб.) и Новочеркасске (12 тыс. руб.). Во всех городах-аутсайдерах по размеру дохода горожан изменений в зарплате не зафиксировано.