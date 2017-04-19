В Ростове внесли изменения в правила размещения наружной рекламы

Изменения позволят сохранить целостность фасадов зданий и облегчить зрительное восприятие наружной рекламы. Если раньше допускалось размещать информационные конструкции с использованием отдельных букв, которые крепились прямо к фасаду, то теперь они должны быть расположены на прозрачном каркасе. Это сократит количество креплений к фасадам.

Депутаты также ввели ограничение на максимально допустимое количество рекламных конструкций для того, чтобы не перегружать городское пространство и сохранить сложившийся архитектурный облик города. Кроме того, в Ростове появится новый тип рекламной конструкции — «сити-бокс». Объекты будут размещаться на остановках. Это позволит получить в бюджет города дополнительные средства.