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12:33 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове внесли изменения в правила размещения наружной рекламы

В Ростове депутаты внесли ряд изменений в положения, регламентирующие размещение наружной рекламы. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы.

Изменения позволят сохранить целостность фасадов зданий и облегчить зрительное восприятие наружной рекламы. Если раньше допускалось размещать информационные конструкции с использованием отдельных букв, которые крепились прямо к фасаду, то теперь они должны быть расположены на прозрачном каркасе. Это сократит количество креплений к фасадам.

Депутаты также ввели ограничение на максимально допустимое количество рекламных конструкций для того, чтобы не перегружать городское пространство и сохранить сложившийся архитектурный облик города. Кроме того, в Ростове появится новый тип рекламной конструкции — «сити-бокс». Объекты будут размещаться на остановках. Это позволит получить в бюджет города дополнительные средства.

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