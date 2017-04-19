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11:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Реальная зарплата в крае выросла по сравнению с прошлым годом на 1,5%

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за февраль 2017 года составила 29811 руб., и выросла по сравнению с прошлым годом на 5,4%.

Источник: Reuters

Реальная заработная плата увеличилась на 1,5%.

По данным Пермьстата, за январь-февраль 2017 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата сложилась в размере 29627 рублей.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за февраль 2017 года составила 29811 руб., увеличившись по сравнению с прошлым годом на 4,2%, реальная заработная плата выросла на 0,1%.

Наибольший рост зарплаты (почти на 70%) отмечен в гостиничном бизнесе и сфере общественного питания.

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