Реальная зарплата в крае выросла по сравнению с прошлым годом на 1,5%
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за февраль 2017 года составила 29811 руб., и выросла по сравнению с прошлым годом на 5,4%.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за февраль 2017 года составила 29811 руб., и выросла по сравнению с прошлым годом на 5,4%.
Реальная заработная плата увеличилась на 1,5%.
По данным Пермьстата, за
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за февраль 2017 года составила 29811 руб., увеличившись по сравнению с прошлым годом на 4,2%, реальная заработная плата выросла на 0,1%.
Наибольший рост зарплаты (почти на 70%) отмечен в гостиничном бизнесе и сфере общественного питания.