Реальная зарплата в крае выросла по сравнению с прошлым годом на 1,5%

Реальная заработная плата увеличилась на 1,5%.

По данным Пермьстата, за январь-февраль 2017 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата сложилась в размере 29627 рублей.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за февраль 2017 года составила 29811 руб., увеличившись по сравнению с прошлым годом на 4,2%, реальная заработная плата выросла на 0,1%.

Наибольший рост зарплаты (почти на 70%) отмечен в гостиничном бизнесе и сфере общественного питания.