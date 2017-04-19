К выполнению рейсов из Уфы в Геленджик с июня 2017 года приступает новый перевозчик

Маршрутом предусмотрен перелет раз в неделю с отправлением из столицы республики по средам в 17.55 и прибытием в Геленджик в 18.25. Обратные рейсы будут выполняться также по средам с вылетом в 12.40 и прибытием в Уфу в 17.00. Время для аэропортов указано местное, проинформировали в пресс-службе столичного авиаузла.

Продолжительность полета между городами составит 2,5 часа. На маршруте авиакомпания планирует эксплуатировать самолеты CRJ-200, рассчитанных на 50 авиапассажиров. Авиаперевозчик будет осуществлять рейсы с 14 июня по 20 сентября.