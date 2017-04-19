Волгоградский центр управления пассажирскими перевозками следит за движением транспорта

Сегодня главная задача специалистов — вести тщательный мониторинг транспортной ситуации и при необходимости корректировать ее.

На протяжении долгого времени коммерческие перевозчики в Волгограде работали хаотично, преследуя свои бизнес-интересы. Некоторые коммерсанты бросали маршруты, не считаясь с потребностями горожан. Владельцы коммерческих вспомогательных направлений могли вести себя по-хамски с пассажирами — в дни снегопадов или выходные не выходили на маршруты, игнорировали правила движения и безопасности. Когда почти 500 микроавтобусов уступили место на основных транспортных магистралях муниципальным автобусам большой вместимости, горожане всерьез отнеслись к произошедшим переменам.

Адаптироваться к новым условиям, пусть даже они формируются в интересах пассажиров, непросто. Но здесь выручат специальные памятки, которые раздают на ключевых остановках, где можно увидеть альтернативу маршрутному такси.

Положительных отзывов о работе нового общественного транспорта гораздо больше — на остановках прекратился хаос и беспорядочная высадка-посадка пассажиров. По основным городским улицам курсируют удобные и комфортные автобусы большой вместительности — за последние два года городские маршруты пополнились 250 новыми автобусами. Снижение числа маршруток позволило увеличить скорость движения муниципального транспорта.

За ситуацией на дорогах следят не только в ГИБДД. За работой общественного транспорта пристально наблюдают в городском центре управления пассажирскими перевозками. Все автобусы оснащены системой ГЛОНАСС, поэтому операторы получают полную картину. В случае выхода транспорта из графика движение удается нормализовать в короткие сроки. Туда, где пассажиропоток особенно плотный, направляют дополнительные автобусы.

Виталий Земцов, председатель комитета дорожного хозяйства администрации Волгограда: «Всех людей увозят, пробок нет. Все это в режиме реального времени отслеживается, где необходимо, нужные автобусы добавляются, транспортные потоки корректируются. Скажу сразу, что система ГЛОНАСС показывает, что средняя скорость движения муниципального транспорта значительно увеличилась».

Крайне важны на этом этапе обращения, пожелания и вопросы горожан. Их запросы — основа изменений. В числе самых актуальных — каким видом транспорта и на каком маршруте лучше всего добраться до места учебы или работы.

Для волгоградцев, которым по пути на работу приходится делать несколько пересадок, уже активирована услуга «60 минут». В течение часа по специально разработанному тарифу пассажир сможет сделать неограниченное количество пересадок. Тариф городская дума намерена принять уже в среду. Но и сейчас услуга действует в тестовом режиме.

Станислав Ежов, руководитель отдела развития автоматической системы учета и оплаты проезда МКП «Городской центр управления перевозками»: «Нужно, чтобы прошли тестовые мероприятия, нужно понять, как поведет себя система, как обучены работники общественного транспорта».

Вся дополнительная информация об опорных и вспомогательных маршрутах, о стоимости проезда и использовании транспортной карты «Волна» размещена на сайте администрации Волгограда.