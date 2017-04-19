Омская «Тепловая компания» задолжала за тепло 10 миллионов
Арбитражный суд велел муниципальному предприятию вернуть долг государственному космическому центру имени Хруничева.
Арбитражный суд велел муниципальному предприятию вернуть долг государственному космическому центру имени Хруничева.
На минувшей неделе арбитражный суд Омской области поставил точку в споре ФГУП «Государственный космический
Два унитарных предприятия с 1 января 2016 года заключили договор. «Тепловая компания» выступала в необычной для рядовых потребителей роли: она обязалась покупать у омского филиала ФГУП — ПО «Полёт» — тепловую энергию, которую производит завод. «Полёт» добросовестно поставлял энергию, но «Тепловая компания» за неё не платила. В итоге набежал долг на сумму 10,8 миллиона рублей. «Полёт» обратился в суд.
Арбитражный суд вынес решение в пользу истца и постановил: «Тепловая компания» должна не только вернуть долг, но и оплатить государственную пошлину в размере 77 тысяч рублей.