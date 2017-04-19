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11:49 (мск), источник: Om1.ru

Омская «Тепловая компания» задолжала за тепло 10 миллионов

Арбитражный суд велел муниципальному предприятию вернуть долг государственному космическому центру имени Хруничева.

Источник: Reuters

На минувшей неделе арбитражный суд Омской области поставил точку в споре ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева» и МУП города Омска «Тепловая компания». Как сообщается на сайте суда, тяжбу выиграл истец — космический центр. Представители ответчика на заседание не явились.

Два унитарных предприятия с 1 января 2016 года заключили договор. «Тепловая компания» выступала в необычной для рядовых потребителей роли: она обязалась покупать у омского филиала ФГУП — ПО «Полёт» — тепловую энергию, которую производит завод. «Полёт» добросовестно поставлял энергию, но «Тепловая компания» за неё не платила. В итоге набежал долг на сумму 10,8 миллиона рублей. «Полёт» обратился в суд.

Арбитражный суд вынес решение в пользу истца и постановил: «Тепловая компания» должна не только вернуть долг, но и оплатить государственную пошлину в размере 77 тысяч рублей.

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