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12:28 (мск), источник: ТАСС

Twitter намерен перенести персональные данные россиян в РФ к 2018 году

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Twitter планирует локализировать персональные данные россиян к 2018 году. Об этом сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров на итоговом заседании коллегии ведомства.

Источник: Reuters

Он зачитал выдержки из письма вице-президента Twitter по вопросам публичной политики в странах Европы, Ближнего Востока и Африки Шинейд МакСуини, которое поступило на его имя. «Господин Жаров, мы находимся в процессе определения, какая информация о российских гражданах, организациях, вовлеченная в коммерческие отношения Twitter в России, может быть выделена для хранения в РФ. Мы полагаем, что будем в состоянии направить эти данные в Россию к середине 2018 года и уведомить вас об этом к этому сроку», — зачитал Жаров.

Закон о хранении персональных данных, вступивший в силу 1 сентября 2015 года, обязывает компании хранить и обрабатывать персональные данные граждан РФ на территории России.

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