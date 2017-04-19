Twitter намерен перенести персональные данные россиян в РФ к 2018 году

Он зачитал выдержки из письма вице-президента Twitter по вопросам публичной политики в странах Европы, Ближнего Востока и Африки Шинейд МакСуини, которое поступило на его имя. «Господин Жаров, мы находимся в процессе определения, какая информация о российских гражданах, организациях, вовлеченная в коммерческие отношения Twitter в России, может быть выделена для хранения в РФ. Мы полагаем, что будем в состоянии направить эти данные в Россию к середине 2018 года и уведомить вас об этом к этому сроку», — зачитал Жаров.

Закон о хранении персональных данных, вступивший в силу 1 сентября 2015 года, обязывает компании хранить и обрабатывать персональные данные граждан РФ на территории России.